QUE TRISTE VER QUE LE HECHEN LA CULPA A LOS CHOFERES CUANDO LO PRIMERO QUE DEBERIAN INVESTIGAR ES CUANTAS HORAS TRABAJAN AL DIA YA QUE LAS JORNADAS LABORALES EN CANCUN NO SON LAS ESTABLECIDAS X LA LEY Y ESO OCURRE EN TODAS LAS OPERADORAS DE TRANSPORTACION,MI ESPOSO ES OPERADOR Y A VECES NO DESCANSA EN UN MES Y SOLO DUERME POCAS HORAS AL DIA PERO DE ALGUNA MANERA TIENE QUE LLEVAR COMIDA TODOS LOS DIAS A CASA Y LA SITUACION NO ESTA COMO PARA ANDAR LLEVANDOLE LA CONTRARIA AL PATRON Y TODAS LAS TRANSPORTADORAS TRABAJAN IGUAL ,ES FACIL JUZGAR Y CON ESTO NO DIGO QUE NO ME AFECTA EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS,SE QUE LA FAMILIA ESTA SUFRIENDO Y MI MAS SENTIDO PESAME PARA ELLOS.