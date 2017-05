Refuerzan la seguridad en Villas del Sol

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En el mes de junio se instalará en Villas del Sol una comandancia, lo que representa una mayor presencia policiaca para inhibir los hechos delictivos y problemas de convivencia social que tiene esta zona de la ciudad, una de las más grandes y por ello conflictivas para la seguridad pública.

El anuncio lo hizo el director de Seguridad Pública, Juan Martín Rodríguez Olvera, quien comentó que además de ser uno de los siete sectores que más demanda de seguridad tiene, en las estadísticas no se reflejan dado que la gente no reporta y por ello no se investiga, pero sí ha registrado hechos que alertaron a las autoridades policiacas.

“Como la gente no denuncia pues no se investiga y no se previene dado que no tenemos la información, pero lo que tenemos en conocimiento lo estamos trabajando (…) ahí se detuvo a una persona con arma de fuego, cercano ahí se detuvo a las personas que fueron a matar a una persona la semana pasada, entre otros casos”, dijo.

Se calcula que en Villas del Sol, Pescadores y Villas del Carmen hay más de 20 mil casas habitación en las que viven alrededor de 70 mil personas, y dado que tienen proyectado más crecimiento poblacional es urgente atender con mayor seguridad.

Rodríguez Olvera indicó que poner una comandancia representa la garantía de contar con elementos policiacos destacamentos en ese sector que no solo darán mayor cobertura sino una asistencia más rápida ante los llamados de alerta.

En Villas del Sol los robos a casa habitación y transeúnte son los delitos que más se denuncian al 911, pero el jefe policiaco consideró que no es importante referir los datos estadísticos sino atender el problema social que eso representan; no obstante a nivel global informó que el municipio genera en promedio 850 llamadas a la policía.

“El análisis de la situación policial determinó que es necesario tener una instalación que garantice la estadía de elementos en ese sector, esa comandancia que es el centro de mando dará una mejor atención y resultados”, finalizó.