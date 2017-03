Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Vamos a pedir a la presidencia municipal de Cozumel, de manera formal, un informe detallado de cómo se van a ejercer los 10 millones de pesos del programa federal de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Así lo dio a conocer el regidor Carlos Alberto Hernández Ojeda luego de hacer público que se declarará concejal independiente de la coalición PAN-PRD que llevó a Perla Cecilia Tun Pech a la alcaldía.

También te puede interesar: Apertura de zona arqueológica de Ichkabal no será para el 2017

El empresario puntualizó que la principal causa de esta decisión es que "no quiere ser partícipe de una administración que no tiene pies ni cabeza" (sic) y que a casi seis meses en el poder no ha entregado un plan para combatir la inseguridad.

"No quiere ser partícipe de una administración que no tiene pies ni cabeza".

Carlos Hernández anunció que el mismo lunes 13 de marzo enviaría una carta a Raúl Sánchez Martínez quien asumió la dirección de Seguridad Pública del municipio de Cozumel el 23 de diciembre de 2016, solicitándole el plan y programa de ejecución de los 10 millones que este año recibirá el municipio por parte del FORTASEG.

La misiva incluirá una copia para Francisco Javier Pizaña Alonso, secretario técnico por lo que espera que se le dé respuesta pues recordó que en últimas fechas la alcaldesa ha ordenado bloquear el trabajo y propuestas del concejal.

Beneficio de la ciudadanía

Calificó de lamentable que no exista apertura para la labor que se busca hacer desde el cabildo, no solo él sino otros regidores que están en la misma situación y por ello tomó la determinación de trabajar por sus propios medios en beneficio de la ciudadanía.

Reveló que los directores del ayuntamiento tienen instrucciones de la alcaldesa de no trabajar con los regidores que no compartan su forma de gobernar.

Millones de pesos

Recordó que el año pasado se dejaron de ejercer tres millones de pesos por falta de capacidad para aprovechar dichos recursos por lo que, buscando evitar que ocurra lo mismo esta año con el FORTASEG, va a solicitar de forma detallada que se le informe de cómo, cuándo, dónde y en qué se van a aplicar el dinero.

Se dijo preocupado porque la información en torno a seguridad, sobre todo desde que Raúl Sánchez llegó a Seguridad Pública, pues esta se ha manejado de manera cupular.

Afirmó que no tiene información del plan de trabajo del director y pese a que se han llevado a cabo reuniones y eventos en materia de seguridad, él como vocal de la Comisión de Seguridad Pública no ha sido informado de nada.

Se declara regidor independiente

El consejero anunció que ya prepara la documentación necesaria para declararse independiente debido a que no comulga con el proyecto actual de la presidenta Perla Tun pues dista mucho del que se "vendió" en campaña casa por casa cuando ella misma lo invitó a colaborar y que a seis meses de su gobierno la opinión pública sabe que no está dando resultados prometidos.