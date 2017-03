Regidores de Carrillo cobran $25 mil al mes sin hacer nada

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- De los nueve regidores que integran el Cabildo del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, ninguno ha presentado alguna iniciativa con relación a sus comisiones o en beneficio de los ciudadanos carrilloportenses durante los cinco meses de la administración municipal.

Bernando Suaste Ek, segundo regidor comisionado en Gobierno y Desarrollo Social, comento que sólo ha participado en la aprobación de reactivación de Obras Públicas y en la de Ley de Ingresos.

“Iniciativas no he planteado, pero he presentado algunas propuestas para rehabilitar algunas obras. Como lo es la del basurero público y obras de la otorgación de pisos, baños y techos como proyecto federal”.

Detalló que todo se debe a la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento.

Ligia Arana y Esquivel, séptima regidora comisionada en Espectáculos, afirmó que ha ocupado su tiempo ejerciendo acciones que favorezcan a la sociedad carrilloportence, por ejemplo, que se respeten sus derechos.

“El tema urgente ahorita para Ligia Arana es que la ciudadanía está pidiendo algo que está en su derecho y es solicitar la auditoría del ex edil Gabriel Carballo, además cómo ejercer una iniciativa si constantemente se declara que no hay dinero”.

Guadalupe Ponce Moreno, novena regidora comisionada en Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, expresó que sólo han aprobado los proyectos de techos y baños para que se beneficie a las comunidades y se ofrezca a quien lo necesite.

“Ahorita en sí, no hemos metido iniciativas. Sólo hemos apoyado en el tema de techos para baños”.

El resto de los regidores, Alfaro Yam Canul de Seguridad Pública, Eliseo Bahena Adame de Turismo y Ecología, Yulety Ku Puc de Desarrollo Urbano y Transporte, Miguel Balam de Educación, Deporte y Cultura, Teresa Cruz Quintal de Industria, Comercio y Fabiola Rodríguez de Asistencia Social, quienes tienen un sueldo del orden de los 25 mil pesos mensuales, tampoco han interpuesto ninguna iniciativa, además es difícil localizarlos en el cabildo, porque no asisten al palacio municipal.