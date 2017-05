Por falta de recursos pacientes con VIH se quedan sin cobertura

Edgar Olavarría/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A raíz de la “reestructura” del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Repss) las personas seropositivas o portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), beneficiarios del “Seguro Popular”, derivado de la etapa y desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) en etapa avanzada de su padecimiento, no cuentan con la cobertura completa respecto al tratamiento y diagnóstico del cuadro básico y cuadro de 237 intervenciones, como consecuencia del techo financiero de alrededor de 448 millones de pesos, recurso económico destinado tanto para la operatividad como atención del padrón de 625 mil 693 afiliados a esa seguridad social, destacó Aída Gabriela Sosa Guerra, directora estatal del Repss.

Pese a que los tres órdenes de gobierno están conscientes de la situación que prevalece en materia de salud pública entre este sector de la población, sobre toda ante la necesidad de acceder a los servicios hospitalarios, medicinas y laboratorio o análisis clínicos, ya cuando están en etapas avanzadas y los medicamentos que requieren son de un mayor valor comercial y no forman parte de los cauces, normativa o básicamente del cuadro de atenciones, simplemente no son considerados en cuanto a la atención médica o sencillamente la cobertura no es al 100%.

“En ese caso nosotros tenemos ciertas limitantes, como nuestro techo financiero es para atender a 625 mil personas, la federación ya tiene establecido un cuadro básico, más aparte el cuadro de atenciones, entonces lo que buscaríamos es establecer alguna herramienta o algún convenio con algún hospital para que les permita la atención a las personas que están en esta situación, aunque todavía no trabajamos en ello”, apuntó la funcionaria estatal.

Esta es una situación recurrente no sólo en el “Seguro Popular” y Secretaría de Salud (Sesa) también en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Actualmente, la cobertura en cuanto a los servicios médicos que ofrece la póliza del “Seguro Popular”, contempla a 237 intervenciones que a la vez se “ramificando” y oscilan en mil 100 prestaciones médicas y de laboratorios clínicos, que van desde “lo que es el zika, chingunguya y la prevención de la salud a través de consulta segura”.

“La consulta segura es un acceso que tienen todos los beneficiarios del seguro popular para recibir de manera gratuita todos los años cuatro atenciones, como es la medida de la glucosa, de peso, talla y nivel de sangre, con la finalidad de tener un parámetro y saber cómo está la población del estado”, detalló.