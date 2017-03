Registro Público, en el abandono y atraso

Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) fue una de las áreas que estuvieron en el abandono durante los últimos 12 años, provocando que, en la actualidad, cuenten con sistemas informáticos obsoletos.

Francisco Javier García Rosado, director de la instancia, dijo que existe un sistema de consultas atrasado, es decir, que sólo se puedan acceder a datos y registros en cada delegación y no a nivel estatal. Además, el sistema informático no es capaz de detectar y alertar a tiempo sobre una posible intromisión y borrado de datos.

Ante la serie de denuncias que han surgido sobre temas de despojos a nivel estatal, el funcionario confirmó que la Secretaría de la Gestión Pública trabaja aún en una auditoría para detectar posibles irregularidades en las que hayan incurrido ex funcionarios.

200 mil trámites de registro se realizaron en el 2016, sobre todo en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal

“El Registro Público tuvo 12 años sin ninguna inversión. No hubo actualización. El problema es que sólo lo que está registrado ante la instancia tiene validez legal. Es decir, puedes tener una escritura, pero si no está registrada no es tuya”, destacó el funcionario.

Ante ese problema, dijo que desde hace un par de meses iniciaron los trabajos para modernizar los sistemas informáticos con la intención de generar una sola base de datos, aunque el proceso llevará tiempo.

“Actualmente tenemos problemas en cuanto a la capacidad para el registro de información, la digitalización de documentos, y una saturación de nuestros servidores en cuanto a la consulta de datos”, señaló.

A pesar de ello, hay avances en cuanto a la modernización y armonización, cuyo funcionamiento al 100% sería hasta finales de 2017 o principios del 2018, según las proyecciones.

De acuerdo con datos del RPPC, en lo que respecta a los sistemas informáticos para el seguimiento de asuntos o trámites se registra un avance de 65%; la plataforma de registros 50%, mientras que el tema de seguridad es el principal que se tiene pendiente. Tan solo en 2016, el Registro Público tuvo más de 200 mil trámites de registro, principalmente en Cancún, seguido por Playa del Carmen y Chetumal.