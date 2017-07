Van por la regularización de predios en Cancún

Edgar Olavarría/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Será en septiembre que el Poder Ejecutivo e Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), signen el convenio de colaboración para la Gestión y Regularización del Suelo en sus Diferentes Tipos y Modalidades, una vez que se concluya con el vuelo de reconocimiento para la fotogrametría sobre la reserva territorial de la entidad, informó Juan Melquiades Vergara Fernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“El convenio es algo muy grande porque involucra a varias entidades de gobierno, para que sea firmado en su totalidad estamos viendo que cada entidad cumpla con sus responsabilidades, vamos un poco despacio, no quiero decir lento, vamos avanzando pero con certeza, no nos queremos equivocar, sobretodo en la parte jurídica, no queremos infringir ninguna ley y mucho menos ninguna institución”, reconoció Vergara Fernández.

Mediante la firma de este convenio sólo 79% de los asentamientos irregulares en Benito Juárez serán beneficiados, que representa alrededor de 40 mil 46 predios cuenten con certeza jurídica para sus posesionarios, además de infraestructura urbana y servicios públicos en predios distribuidos en 84 de 106 asentamientos irregulares en Benito Juárez, sin embargo, 10 mil 645 lotes no cumplen con las compatibilidades de uso de suelo y urbanística, autorización de subdivisiones y presentan litigio por despojo (invasión) con el propietario del polígono o parcela.

Paralelamente serán consideradas en la primera etapa de regularización de la tenencia de la tierra al menos 43 colonias de la zona continental del municipio de Isla Mujeres, en su mayoría ubicadas en la franja ejidal, que no sólo permitirá acceder a estímulos e intervención de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano (Seydu) municipal, sino también en cubrir el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, en apego con el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política Mexicana.

De acuerdo con Vergara Fernández “si la Sefiplan tiene que hacer un estudio para que sea el eje que coordine esa firma, se lleva un análisis con cada dependencia, que como resultado dé que se firme el acuerdo”, que enmarca el compromiso número 170 que adquirió el Presidente de México, durante la contienda electoral de 2012 y será mediante el vuelo de reconocimiento para la fotogrametría y la alimentación de un software cartográfico respecto a los puntos de referencia de todas las propiedades que existen en el estado.

El Insus, conforme al plan de trabajo que sostiene con el Ayuntamiento de Isla Mujeres, declaró que los primeros beneficiados serían los habitantes de ese municipio, en apego a las acciones de seguimiento y una vez resuelta la situación jurídica son contemplados para formar parte del paquete de beneficios, así como la dotación de servicios de infraestructura y servicios públicos.