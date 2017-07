Reanudan entrega de concesiones de taxi en Quintana Roo

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) reinició la entrega de concesiones del servicio público de transporte de pasajeros en Quintana Roo, tras varios meses de suspensión, confirmó Jorge Portilla Mánica, titular de la dependencia.

El funcionario aclaró que las concesiones entregadas corresponden exclusivamente a aquellas que fueron recuperadas, desde septiembre pasado, y que correspondieron a pagos de favores políticos y personales del ex mandatario estatal, Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con datos de Sintra, de septiembre a la fecha, se recuperaron alrededor de 300 concesiones, de las cuales casi la mitad ya fueron reasignadas a personas que llevan años en la lista de espera de los diferentes sindicatos de taxistas en la entidad.

“No son concesiones nuevas, sino que en su momento se llegó a un acuerdo con quienes las poseían y aceptaron devolverlas y son las que estamos adjudicando a quienes realmente los requieren”, mencionó el funcionario.

Portilla Mánica aseguró la totalidad de las concesiones recuperadas serán asignadas dentro del marco legal, respetando los años de servicio y las listas de socios ayudantes integradas por los sindicatos.

De acuerdo con los datos, en el caso del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) fueron reasignadas 26 placas de taxi, los cuales, ya fueron activadas ante Sintra.

Representantes del Sindicato aclararon que no se trata de concesiones nuevas, sino que estaban registradas pero a nombre de ex funcionarios o amigos del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Las autoridades de Sintra no quisieron revelar a nombre de quienes se encontraban las concesiones recuperadas y que fueron liberadas en los últimos meses de la administración estatal anterior.

Fernando Zelaya Espinosa, presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso Local, dijo que es necesario que continúe la revisión de los padrones a fin de existe una verdadera depuración y que los beneficiados sean realmente personas que lo necesiten.

La entrega de concesiones de transporte, según la legislación local, es facultad exclusiva y discrecional del Jefe del Poder Ejecutivo, lo cual, para los legisladores fue utilizado beneficiar a personas allegadas.

En su oportunidad, las autoridades de Sintra entregaron al Congreso Local una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, principalmente en lo que respecta al artículo 34 que establece la entrega discrecional.