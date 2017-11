Descubren relleno irregular de playa en Puerto Aventuras

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una denuncia ciudadana difundida en fotos la mañana del pasado lunes, alertó sobre las maniobras irregulares de maquinaria pesada realizando relleno de arena y remoción de palmeras, dentro de la zona de playas en la zona turística de Puerto Aventuras.

El hecho, ubicado frente a los departamentos “Chacón-Hal-Al” y a un lado del hotel Omni, fue reportado a las autoridades municipales de la dirección de Medio Ambiente y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del Ayuntamiento de Solidaridad, solo esta última dependencia señaló puntualmente que verificarían el caso enviando inspectores.

También te puede interesar: Pérdida de arenales divide opiniones en afectación turística

Posteriormente, mientras se documentaba la situación en video y fotografías, representantes de la directiva de la zona turística y residencial se apersonó en el punto costero para encontrar a los medios de comunicación que cubrían la nota.

Román Rivera Torre, director general de la administración de Puerto Aventuras, quien pidió no grabar formalmente sus declaraciones, argumentó que William Saulceth Conrado Alarcón, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Solidaridad, alertó de la presencia de reporteros en la zona y que particularmente uno de Novedades Quintana Roo estaba difundiendo fotos sobre el relleno.

De acuerdo con el arquitecto fundador de esta geografía turística, se decidió hacer los trabajos en un solo día por la necesidad de recuperar zonas erosionadas durante los últimos meses, con la intención de contar con arenales más amplios, para lo que será la temporada alta de fin de año, aunque reconoció que no se contaba con los permisos necesarios de las autoridades federales de la Semarnat.

Acusó que la solicitud de las autorizaciones requeridas tardarían en otorgarse al menos 17 meses, por lo que decidió tomar acciones.

Al conocer el reporte preliminar del caso, Hugo Uribe Nicolás, director de la Zofemat en Solidaridad, indicó que enviaría elementos a detener los trabajos, quienes además levantarían el reporte oficial para su envío a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Indicó además que existen antecedentes de reincidencia, por lo que se le daría un seguimiento prioritario al caso.

Por su parte, Orquídea Trejo Buendía, directora de Medio Ambiente, evitó dar más detalles, mientras su jefe Conrado Alarcón reportaba mediante Whatsapp al gerente de Puerto Aventuras, que los medios estaban dando cobertura al relleno, en lugar de acudir como autoridad a detener los trabajos.

Antes del cierre de la edición, refirió que se había realizado la clausura de los trabajos.

Sobre el caso, la representación de la asociación Civil Moce Yax Cuxtal, condenó los hechos, además de señalar la responsabilidad que tienen las autoridades para evitar que continúen sucediendo este tipo de acciones.

"No hay quien regule esto, desde cuando se está poniendo el tema en la mesa de que tiene que haber un manejo integral costero y eso solamente es estar poniendo curitas a un problema mayor. La verdad es que las autoridades tienen mucha responsabilidad en este asunto, no solamente los desarrolladores, estos aprovechan la situación y hacen lo que hacen, seguimos con esta falta de visión integral, nada más se habla y se habla pero no vemos claridad en el actuar de las autoridades y hablamos de los tres órdenes de gobierno", recalcó Guadalupe de la Rosa Benavides, fundadora de dicho grupo ambientalista.