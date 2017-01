Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La mañana de ayer, vecinas del fraccionamiento residencial Punta Estrella, lograron detener la apertura de una calle, para ello, impidieron el funcionamiento de la maquinaria pesada que hacía los trabajos, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con las quejosas, la desarrolladora Reside no les notificó esta acción a pesar que habitan en régimen condominal y se les había prometido respetar las áreas verdes.

Ayer, alrededor de las nueve horas, trabajadores y una retroexcavadora se presentaron en la calle Punta Brava, al interior de ese fraccionamiento que está al poniente de la ciudad.

Al observar lo anterior, las vecinas, según testigos, impidieron que avanzara la remoción vegetal, por lo que los contratistas de la desarrolladora, no tuvieron más opción que llamar a la Policía Municipal, quienes nada pudieron hacer debido a que era un pleito entre particulares.

“Esto es una verdadera arbitrariedad, pues nosotros hemos pedido que se nos dé en donación esa parte, nosotros pagamos la jardinería, no es Reside (…) además, en esta calle nos hemos quedado a oscuras, pues ellos (Reside) manifiestan que no tienen dinero, por eso no pagan el mantenimiento”, expresó María Teresa Muñoz Leiva, vecina afectada.

Sin aviso

Argumentan que la calle que desean realizar, va en contra de los deseos de los vecinos y en ningún momento se ha convocado a una junta para realizar la apertura, por el contrario, la desarrolladora junto con los contratistas, únicamente arribaron al sito sin un aviso a los condóminos.

En el sitio donde se pretende realizar la calle, está del lado del fraccionamiento Galaxias, y según, la idea que se argumentó a los vecinos, es que se quiere abrir una salida norte.

En este sentido, Orquídea Trejo Corral, directora de Medio Ambiente, indicó que ya tiene el reporte del caso, por lo que investigará, pero desconoce que haya un permiso de remoción de vegetación en ese sitio. En las oficinas de Reside, situado a un lado de Punta Estrella, se negaron a dar una entrevista.