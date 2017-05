Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Para evitar ser multados, ya que la dirección de tránsito implementará un operativo para detener a los vehículos que no tengan placas vigentes o no cuenten con ellas, los ciudadanos que tramitaron un permiso y ya haya vencido, deberán acudir a la Recaudadora de Rentas por la extensión del mismo, o tramitarlo si aún no lo han hecho, pues será hasta la primera semana de julio cuando las matrículas lleguen y comiencen a distribuirse, como dio a conocer Juan Vergara Fernández, secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El funcionario indicó que el pacto realizado con presidentes municipales y directores de tránsito municipal, que en Benito Juárez no se respetó, fue no sancionar a los automovilistas hasta julio, una vez que termine el proceso de pagos de placas; será hasta la primera semana de julio cuando las matrículas lleguen y comiencen a distribuirse.

“Lo único que deben de hacer es venir con el documento, su comprobante de pago y les expedimos otro”

Los más de 70 mil ciudadanos de Cancún que aún no cuentan con placas en Benito Juárez, deberán de pagar sus placas, si aún no lo han hecho, y canjear el permiso provisional por otro, para evitar ser víctimas de detenciones por parte de tránsito municipal.

“Si ya pagaron las placas deben de traer las placas viejas y les otorgamos un permiso provisional con vigencia de un mes aproximadamente, en caso de que tengan el permiso, lo único que deben de hacer es venir con el documento, su comprobante de pago y les expedimos otro”, así lo dio a conocer el personal de recepción del módulo de Mundo Maya.

La renovación del permiso no tiene costo, según el personal de la recaudadora, y en estas fechas las oficinas lucen casi vacías, tanto la de Mundo Maya, ubicada sobre la avenida José López Portillo, como la de Pabellón Norte, en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo con Kinic.

La afluencia de personas en la semana ha sido muy ligera según el personal que trabaja en la dependencia, quienes recomiendan que las personas acudan a renovar los permisos y así eviten ser víctimas de los operativos de tránsito de la Smspyt, que todos los días ponen al menos dos puntos de revisión, o “Radar”, para verificar la velocidad a la que conducen los automovilistas.

Como se dio a conocer en la edición de ayer, en Benito Juárez hay 184 mil 563 autos registrados, entre motocicletas, carros, camionetas, y unidades de transporte público, de los cuales, 70 mil aún no han hecho su trámite de actualización de placas, y serán vulnerables para que sean detenidos en los operativos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt).