Repudian amenaza de diputado a periodista

Ernesto Neveu / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fijó ayer su postura en torno a las amenazas proferidas por su correligionario José Esquivel Vargas, diputado local, en contra de nuestro compañero reportero Benjamín Pat: “respaldo al trabajo periodístico, libertad de prensa y expresión ¡siempre!” A través de su cuenta de Twitter, el líder estatal del sol azteca, Jorge Aguilar Osorio, estableció que tomarán cartas en el asunto, luego de que la agresión estalló en redes durante la mañana de ayer.

José Esquivel Vargas, diputado por el Distrito XII con cabecera en Felipe Carrillo Puerto resultó ser, luego de una investigación periodística sobre el desempeño de los integrantes de la XV Legislatura, el más improductivo de los congresistas, hecho que fue publicado en estas mismas páginas.

Por supuesto que la nota cayó de peso en el ánimo de Esquivel Vargas, quien el pasado lunes por la tarde coincidió en el Congreso del Estado con un grupo de reporteros de distintos medios informativos, entre ellos Benjamín Pat. El diputado saludó en lo general a los periodistas reunidos en el vestíbulo del palacio legislativo con Alejandro Castillo Aguilar, perredista y líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (Sitem), pero alguno de ellos lo cuestionó sobre cómo iba el municipio.

Se detuvo y la respuesta fue: “todo lo que quieran saber del diputado de Carrillo se lo preguntan a Benjamín, porque él lo sabe todo”. Alguien más hizo alusión a la productividad de los diputados y fue entonces que el legislador se dirigió al reportero de Novedades, diciendo: “¿tú hiciste la nota? –Sí”, respondió el reportero. “¿Investigaste o fue puro chisme que alguien te pasó? –No. Es información oficial generada por el Congreso. –Esa información es totalmente falsa porque he presentado varias iniciativas y he sostenido varias reuniones de trabajo.

He sido dos veces presidente de la Mesa Directiva. Es tan falsa la información, que pones a Lesslie (Hendricks Rubio) como la más floja y es la diputada que más trabaja. Vado (Alberto) es el que casi siempre falta… él sí debió estar en la lista”.

Y continuó la letanía diciendo que “cuando la información sea real, chin… a mi madre que me acerco, te saludo y te digo ‘gracias’, pero esta vez es falsa. No te metas conmigo. Esta vez te la voy a pasar, pero la próxima no. Te lo digo enfrente de tus amigos para que quede constancia”.

Luego se dirigió a Alejandro Castillo, reprochándole “¿para qué me llamas si sabes que estoy enchilado?”. El hecho, que saltó a las redes ayer, fue condenado, incluso, por Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, quien expresó durante una entrevista informal que la conducta del diputado Esquivel Vargas, es reprochable.

“Yo les he dicho y hemos comentado de la libertad de expresión… la democracia lo exige. Es uno de los objetivos más importantes de mi gobierno: que Quintana Roo sea libre de expresarse”.