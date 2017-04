Repunte comercial para unos cuantos en Carrillo

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Sólo 60% de los 700 comerciantes que se encuentran afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Turismo (Canaco) en el municipio de Felipe Carrillo Puerto lograron un repunte significativo en los primeros siete días de vacaciones de Semana Santa.

Maricela Talles Chi, presidente de la Canaco en ese municipio, dijo que sólo los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad fueron los beneficiados, debido a que son los que tuvieron mayor acercamiento con los turistas “están a la vista de los visitantes de paso”.

El aprovechamiento que normalmente se tiene varía entre 70% y 80%, al término de la temporada, pero al menos para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, les ha ido bastante bien.

Indicó que los visitantes aún no consideran el municipio como d e s t i n o turístico, por ello no existe un repunte mayor para los comerciantes y en las temporadas vacacionales no son en demasía las entradas que se registran y son de turistas que forzosamente tienen que pasar por la ciudad y dirigirse para cualquier sitio.

“No es malo que nuestros comerciantes que se ubican en la parte principal de la ciudad se beneficien de estas temporadas, es algo que a lo largo del tiempo han podido mantener y ahora esas entradas mayores que generan es la premiación de su esfuerzo”.

Fredy Alonso Chi Aban, propietario de la tienda de abarrotes “La Abejita”, dijo que sus entradas fueron las mismas de siempre y que la temporada de vacaciones para su comercio fue como si no hubiera ocurrido nada, aunque aseguró que tal vez fue por su giro comercial.