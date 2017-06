Semarnat, encargada de restaurar manglar en Tajamar

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la instancia que tenga que rehabilitar el manglar en Malecón Tajamar, una vez que el Tribunal Colegiado emitió el pasado 23 de junio una sentencia a favor de 13 asociaciones ambientales que pedían detener las construcciones.

Para la restauración del manglar la sentencia establece un tiempo considerable, aunque no señala una fecha, de acuerdo con lo que marca el resolutivo que recibió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó Sandra Moguel, directora de la oficina del Sureste.

“Estaremos pendientes a que la dependencia haga la restauración del manglar ya que de incumplir tendríamos que presentar una inejecución de sentencia y ahí será otro juicio aunque estamos positivos de que realizarán su trabajo”, mencionó.

La sentencia dejó sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y la Semarnat no debe emitir una nueva, por lo que ningún proyecto podrá construirse en el lugar.

Por ahora, solo el proyecto Ynfinity será construido ya que quedó fuera de las 72 hectáreas que comprenden el desarrollo, aunque éste sería el único ya que el lugar permanecerá tal cual, explicó Araceli Domínguez, representante de la organización Salvemos Manglar Tajamar.

“Ynfinity no se tiene registrado como el predio dentro y por ende no se le ha dado seguimiento, el espacio que nos interesa es el manglar que comenzaron a destruir y ahora se revoca la autorización de 2005 y no se podrá dar un permiso más”, comentó.

Para la representante de la asociación ambiental, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo debe desaparecer de Cancún, ya que si bien en su momento creó una infraestructura, la cual fue buena, ahora ya sale de contexto, principalmente porque es una inmobiliaria y lo que hacen es vender terrenos, y en el destino ya no hay más que vender, pues vendieron las playas públicas, la ciclopista y se tiene que evitar algo similar a lo de Tajamar.

El gobierno federal debe darse cuenta que Fonatur sólo es un elefante blanco que no se necesita.

Para las organizaciones protectoras una vez restaurado el manglar en Malecón Tajamar, se visualiza como un parque, en el que si bien ya existen las vialidades se queda tal cual y las personas puedan ir a pasear ya que no necesita nada más y que se respete la ventana a la laguna.

En cuanto la apertura de las vialidades que se han mantenido cerradas, son parte de Fonatur que se ha mantenido al margen ante la sentencia emitida por el Tribunal.