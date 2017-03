Los niños con Down son tan capaces como nosotros

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Actualmente en el DIF de Solidaridad hay 9 casos de niños con Down que son atendidos dentro un programa de educación integral, de entre los cuales destacan 2 campeones nacionales de Olimpiadas especiales.

Además urge la actualización de estadística en el municipio de Solidaridad sobre niños y adultos con síndrome de Down, con el objetivo de poder argumentar solicitudes de programas de gobierno federal especializados e incluso recursos de asociaciones internacionales.

Aunque actualmente existen 3 dependencias gubernamentales en la ciudad, que atienden a alrededor de 17 personas con la llamada ‘Trisomía 21’, se considera que aún existe casos en los que la misma familia relega a estas personas o simplemente lo mantienen dentro de sus casas sin atención profesional.

Hasta el 2011, las autoridades locales consideraban que el 10% de la población en el municipio de Solidaridad presentaba algún diagnóstico de discapacidad, sin especificar si eran niños, adultos o patología en particular.

"La falta de datos nos habla de una estigmatización social, y en muchos casos, familias que esconden a los niños y jóvenes con este padecimiento. Ha sido difícil contar con una estadística actual, explicó Armando de la Rosa Mendieta, director de Salud en DIF local.

El funcionario enfatizó, previo al Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down este 21 de marzo, que no es adecuado considerarlos como individuos discapacitados, si no con necesidades de aprendizaje diferentes pero con potencial de una vida funcional e incluso productivo.

“Estos chicos no son discapacitados, sino que son personas con un valor agregado grande y que tienen la capacidad intelectual, moral, física de integrarse a diferentes áreas laborales y sociales. Tienen capacidades diferentes a las nuestras, pero pueden hacer hasta más que muchos porque tienen el empeño y el ímpetu de hacer las cosas para salir adelante”, afirmó el médico.

Señaló que ejemplo del alcance que tienen estas personas se ha observado dentro del deporte adaptado, en donde han destacado Ayel Israel Rivas Morales de 17 años, ganador del tercer lugar a nivel nacional en lanzamiento de disco en la paralimpiada de Acapulco el año pasado, además de haber ganado el premio municipal del Deporte en Solidaridad y Alejandra, campeona nacional de Natación, quien además es bailarina regional que se presentará el día 21 de marzo en el evento conmemorativo del DIF de Playa del Carmen.

Aunque reconoce la importancia de que cuenten con una buena red de apoyo con sus padres, hermanos o tíos, insisten hay esa capacidad para que logren hacer hasta una carrera universitaria o participar en evento públicos como Estrellita y Memo, quienes participaron como Reyes del Carnaval del presente año.