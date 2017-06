Finaliza asamblea general de la OEA

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzó un acuerdo para emitir una resolución sobre la crisis en Venezuela, durante la 47 Asamblea General de la Organización, asimismo destacó, durante la tercera sesión plenaria, la irrupción de diputados opositores al régimen de Nicolás Maduro, presidente venezolano y posteriormente el anuncio de Delcy Rodríguez, quien dejó el cargo de canciller para incorporarse como candidata a la asamblea nacional Constituyente de su país.

Sin acuerdos sobre Venezuela

El grupo de países liderado por México, y en el que están otras grandes potencias de la región como Estados Unidos y Brasil, no logró incluir una referencia a la crisis de Venezuela, “Ya se cerró la resolución, la aprobamos y no está incluido", anunciaba previo al inicio de la sesión, Luis Alfonso de Alba, embajador mexicano en la OEA.

También te puede interesar: Venezuela participa a conveniencia: Videgaray

Durante su participación en la asamblea, Delcy Rodríguez, hasta ayer canciller de Venezuela, intentó sin éxito bloquear cualquier tipo de resolución sobre su país en la OEA, pero no pudo evitar que 20 de 33 naciones votaran a favor de una propuesta en la que exhortaban a Caracas a liberar presos políticos, la apertura de un canal humanitario, y además que se diera marcha atrás en el proceso constituyente. La propuesta no fue finalmente asumida porque necesitaba 23 votos afirmativos.

Duplican recursos de la CIDH y la Corte IDH

La OEA aprobó duplicar la financiación de sus dos órganos de derechos humanos, la CIDH y la Corte IDH, una decisión calificada de histórica.

Durante la tercera sesión plenaria se rindieron los informes correspondientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Mujeres, y del Comité Jurídico Interamericano.

“Esta Asamblea General de la OEA tomó la decisión histórica y sin precedentes de duplicar el presupuesto de los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", dijo el presidente de la CIDH y ex ministro de Justicia peruano, Francisco José Eguiguren Praeli.

El presupuesto anual del sistema de derechos humanos aumentó hasta los 18.2 millones de dólares anuales, alrededor de 11.2 millones de dólares para la Comisión, con sede en Washington, y 6.9 millones de dólares para la Corte.

Este es un “primer paso firme” para contar con una debida estructura de jueces de dedicación exclusiva en el único tribunal de derechos humanos de América, manifestó en su turno al micrófono, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Anuncia Delcy Rodríguez que deja la cancillería

Delcy Rodríguez deja la cancillería para ser candidata a la Asamblea Constituyente, así lo anunció durante su última participación en la tercera sesión plenaria.

“El 26 de diciembre de 2014 me comprometí con el presidente Nicolás Maduro para defender la independencia, la soberanía y la integridad de Venezuela, hoy quiero informar 21 de junio que me aparto de mis responsabilidades como canciller y por amor a Venezuela me incorporo como candidato a la asamblea nacional Constituyente”.

Asimismo, invitó a los gobiernos que tienen puentes de comunicación con los sectores opositores en Venezuela para que los convoquen desde la adversidad y la diversidad política a participar en esta única salida democrática constitucional inmediata que tiene el pueblo de Venezuela, “para superar las diferencias como hermanos que somos”.

También señaló que se debe de dar lectura a la elección de los tres representantes integrantes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue por votación secreta, y en donde los de Estados Unidos no resultaron electos, “los llamo a hacer una lectura correcta y una rectificación de su forma de relacionamiento internacional; el gobierno de los Estados Unidos amenazó nuevamente a Venezuela diciendo textualmente que se les estaba acabando la paciencia estratégica con nuestro país, yo le digo al representante de los Estados Unidos y a su gobierno que Venezuela, va de victoria estratégica en victoria estratégica”.

Irrumpen diputados opositores de Venezuela en sesión plenaria

Con la exigencia de “poner fin a la dictadura” que existe en su país, diputados opositores al régimen de Nicolás Maduro rompieron las reglas de civilidad y se manifestaron durante la sesión plenaria.

En su calidad de presidente de la asamblea, el canciller mexicano, Luis Videgaray, solicitó a los manifestantes retirarse del salón para poder continuar con los trabajos.

A la salida los parlamentarios dieron entrevistas a los medios de comunicación, declarando que "la OEA no puede hacer oídos sordos ante la situación de violencia y crisis humanitaria que prevalece en el país”.

Destaca Videgaray acuerdos logrados en clausura

Luis Videgaray, canciller mexicano, resaltó que dos de los grandes acuerdos logrados son los relacionados con la migración y su valor, y el vinculado con el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, agradeció a los países miembros el haber tenido confianza en México para la realización del encuentro de diplomáticos.