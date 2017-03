En riesgo cinco millones de albergue estudiantil

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El movimiento Antorcha Campesina teme perder más de cinco millones de pesos destinados para la construcción de un albergue estudiantil en el municipio de Felipe Carrillo Puerto que beneficiará a cerca de 100 estudiantes.

Marbella Pat Colli, representante del movimiento antorchista de la zona centro del Estado, informó que aún no han podido conseguir la donación de parte del ayuntamiento, lo cual ha se ha tornado perjudicial para ellos porque al no tener algo seguro no pueden presentar el proyecto y eso puede provocar que se pierda.

Anuncian marchas para conocer la situación de sus demandas. Dijo que a nivel estatal, el grupo cuenta con recursos federales de más de 50 millones de pesos, que deben distribuirse a todos los municipios conforme a sus proyectos.

“Para Carrillo Puerto sabemos que existen cinco millones de pesos y necesitamos conocer en qué se van a aplicar y cómo se hará, pero no hemos tenido audiencia con las autoridades municipales, ni estatales”.

Señaló que realizarán manifestaciones para que sean escuchados y se les pueda dar respuesta conforme a su petición que vienen realizando hace más de cuatro meses, debido al temor que sienten de perder ese recurso a beneficio de la sociedad.

“Todo lo que estamos realizando es a favor de la sociedad, lo único que nos hace falta es saber si el ayuntamiento nos donará un predio para presentar el proyecto y nos puedan destinar el recurso, no obstante, si no se puede, se perderá”, aseguró, la entrevistada.

Karina Mex representante de los antorchistas, expuso que el albergue estudiantil beneficiará directamente a los jóvenes de las comunidades que acuden a la ciudad para continuar sus estudios, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con recursos para pagar alguna renta.