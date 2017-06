Ordenan aprehensión a Borge en vísperas de las elecciones

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una orden de aprehensión girada el pasado jueves 1 de junio por un juez federal del Estado de México en contra de Roberto Borge Angulo, y cuatro personas más; derivada de la carpeta de investigación UEIORPIFAMQROO/000749/2016 consignado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), causa suspicacia en Quintana Roo.

Por un lado, la noticia es aplaudida, pero del otro, algunos señalan que el caso se usa para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de hoy, mientras que los panistas dicen que habrá que corroborar la información.

También te puede interesar: Giran orden de aprehensión contra Roberto Borge Angulo

En noviembre pasado, la organización Somos Tus Ojos demandó ante San Lázaro un juicio político contra Roberto Borge Angulo por la venta ilegal y a precios por debajo del valor real de 44 predios de la reserva territorial del Estado, que causó daños por más de mil millones de pesos.

“Me sorprende que se haya difundido esta información a un día de la elección en el Estado de México, que la orden haya sido girada por un juez del mismo lugar, si bien es cierto que no es raro que eso pase, pero con sede en estados pero particularmente ahí”, indicó Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo.

Resaltó que desde hace unas semanas, de buena fuente sabía que había una especie de negociación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el ex gobernador, quien pidió que su madre María Rosa Yolanda Angulo no fuera detenida, y de la lectura de la nota del medio nacional, desprende que no se consignó ningún expediente contra ella, lo que confirmó lo que le había dicho gente cercana al caso.

“De ser cierto, es una medida que esperaban miles de quintanarroenses, y no es venganza contra Borge o ex funcionarios, es la aplicación de la ley porque se robaron tierras y agua, el aire no, porque no encontraron a quien venderlo”, dijo Carlos Montalbán Colón, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad.

Recientemente, Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Gestión Pública señaló a Novedades Quintana Roo que hasta el momento se han interpuesto 20 denuncias en contra de ilegalidades de la pasada administración, y que vienen más.

"Llama la atención el momento político en el que lo hacen, en fin de semana y a unas horas de un proceso electoral"

“Ya era necesario por parte de la PGR y un Juez Federal que diera trámite a todas las denuncias que había, pero llama la atención el momento político en el que lo hacen, en fin de semana y a unas horas de un proceso electoral, eso es parte del ‘canibalismo’ del PRI, sacrificar a uno para mantener el poder... ojalá no sea una medida electorera sino una investigación bien realizada para que hayan todos los elemento y los responsables no sólo sean privados de su libertad, la nueva generación del PRI que tanto se presumía uno está en Guatemala (Javier Duarte) y el otro prófugo (Borge)”, dijo Montalbán Colón.

Las denuncias en contra de ex funcionarios de la pasada administración, por parte del gobierno de Carlos Joaquín González, en su mayoría son por desvío de recursos.

“La fuente es un medio de comunicación con alta credibilidad, pero debemos esperar a que realmente sea el caso, porque no hay que menospreciar el hecho de que estamos a un día de elecciones y que pueden ser los golpes previos, eso es común que se dé, hay que tomar con toda precaución la noticia, celebrable pero hay que esperar a confirmar, porque puede ser sólo para influir, y no deseamos que a Quintana Roo se le tome en un juego perverso que se está dando en otros estados, por ello ratificarlo”, dijo Carlos Pallares Bueno, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) .

La figura del amparo se concibió en un ámbito jurídico para que los ciudadanos se protejan cuando consideran que sus derechos están siendo violados.

En los últimos meses, ex funcionarios, familiares y allegados a Borge Angulo solicitaron amparos a discreción. “El amparo no puede servir para cubrir o evitar que ladrones evadan la justicia y en este caso los jueces tienen la obligación de no aceptarlos”, recalcó.

“Es cierto que se ha abusado del amparo y sorprende que son los ex gobernantes y funcionarios quienes abusan de esta figura, pero estoy segura que no procederán, porque los jueces federales son doctos en derecho; un ejemplo de esa aberración es el que la propia madre de Borge tiene amparo contra el aseguramiento de sus bienes, en unos días sabremos si se le otorga o no la suspensión definitiva del aseguramiento”, explicó Cortés Miranda.