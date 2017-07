Roberto Borge se ampara contra el Estado

Edgar Olavarría/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo obtuvo la suspensión contra su detención por parte de las autoridades quintanarroenses hasta que un juez federal determine su situación jurídica y legal; en tanto, fue admitida su demanda de amparo contra la orden de aprehensión o comparecencia ante el juez penal de primera instancia del distrito judicial de Othón P. Blanco.

La demanda se presentó e ingresó el pasado 13 de junio, y a través de la Mesa A del Juzgado Quinto de Distrito fue admitida al día siguiente bajo los expedientes principal e incidental 1096/2017, contra “actos privativos de la libertad” y avocando los artículos constitucionales 1, 14, 16 y 20, este último establece que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”.

Lo anterior, con base a la lista del acuerdo del Juzgado Quinto de Distrito de Quintana Roo, publicado ayer por la Dirección General de Estadística Judicial, que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal.

El juez Ciro Carrera Santiago, radicado en Cancún, será quien determine o no la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión o comparecencia del ex mandatario ante el juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Othón P. Blanco y otros; no obstante, de acuerdo con ambos expedientes concedió la suspensión contra las acciones legales que persiguen las autoridades quintanarroenses; es decir, Borge Angulo no puede ser detenido hasta que se determine la situación jurídica y legal, así como la naturaleza de las acusaciones.

La audiencia constitucional para el expediente principal se llevará a cabo el próximo 2 de agosto del año en curso, a las 10:10 horas; en tanto, para el expediente incidental será a las 9:15 horas del próximo 28 de julio, en ambos caso fue solicitado un informe justificado a las autoridades respecto a las imputaciones; en ese sentido, se cubrió la cantidad de 59 mil pesos como garantía.

Actualmente Borge Angulo se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación El Renacer, que pertenece al sistema penitenciario de Panamá, luego de ser detenido durante una operación conjunta entre elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 5 de junio.

En su momento, la PGR informó que “la petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en la delegación Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal”.

Según la carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) también se contempla el presunto lavado de dinero a través de las transacciones de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe (Barcos Caribe).