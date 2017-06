Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La orden de aprehensión girada contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo devuelve la confianza a los turisteros de que se está actuando contra quienes saquearon al estado; asimismo se espera que se sigan dando las detenciones de quienes fungieron como cómplices del ex mandatario.

Era cuestión de tiempos y procedimientos comentó Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de agencias de Viajes (AMAV); ahora lo importante es que lo detengan resaltó.

“Es motivo de alegría para muchos quintanarroenses, porque en general los mexicanos estamos sedientos de justicia en todos los estados donde los gobernadores del PRI han saqueado las arcas y han dejado a los estados muy endeudados; y era muy mal precedente que no giraran orden de aprehensión contra Borge”, señaló.

El titular del gremio de agencias de viajes no dudo que el gobernador Carlos Joaquín González haya puesto todo su empeño para llevar a su antecesor a la justicia, pero reonoció que no dependía de este gobierno, ya que hubo tortuguismo por parte del gobierno federal y protección hacia Borge, en solidaridad con un priista “pero se dieron cuenta que no podían sostener más este tema; ahora esperemos que lo detengan pronto para no dar pie a especulaciones”.

Otro sector que aplaudió que se estén viendo avances fue la Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana Roo (Acluvaq).

“Me da gusto que se siga el camino de la justicia; sin pretender suspicacias, un día antes de las elecciones del Estado de México, pero las razones que sean, empieza el camino de la justicia, espero que la espera haya valido la pena y que la documentación y lo que acompañan esta acción sean sólidos e irrefutables”, señaló Miriam Cortes Franco, presidenta ejecutiva de dicho organismo.

Sin embargo, dijo que aún hay mucho por revisar, pues el estado sufrió un desfalco incalculable.

“Se equivocó desmedidamente el ex gobernador y ciertamente debe estar viviendo cada día en un infierno, muy lamentable; este ejemplo debe ser para todos, para cuidar hábitos y costumbres correctas, de hecho las leyes deben endurecerse para tener un mejor país, un mejor México. En el caso de Roberto Borge sus pecados, que presuntamente si cometió, no le va a alcanzar la vida para pagarlos, aún cuando pueda tener la posibilidad de recuperar la libertad... quedas marcado para siempre y no hay forma de borrarlo, porque tú lo sabes”, declaró Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero

Hubo quienes prefirieron no opinar al respecto y esperar a ver el desarrollo del proceso que se lleva a cabo.