Cachan a empleados de hotel robando arena

CHETUMAL, Q. Roo.- Empleados de un hotel tuvieron que descargar la arena que pretendían robar con un remolque. Trabajadores de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) impidieron la acción, presuntamente llevada a cabo para recuperar playas, sin embargo se debe tener permiso para esa actividad.

Un par de empleados del hotel Mezzanine, ubicado a unos metros de la playa pública de igual nombre, dentro del Parque Nacional Tulum, ocuparon un remolque para el traslado de arena de la playa al hotel, hecho que fue observado por algunos bañistas de la localidad quienes solicitaron la presencia de personal encargad de la vigilancia de esa área natural protegida.

Una empleada del parque llegó cuando los trabajadores se disponían a retirarse con el cargamento.

Al solicitar la documentación que ampara la acción, simplemente dijeron que la arena se destinaría a la recuperación de playas. Se les impidió retirarse del lugar hasta no tener la vista la documentación de la autoridad competente.

Fue así como se llamó a la gerencia del hotel y acudió otra empleada, quien no proporcionó sus datos, pero tuvo que reconocer que no contaban con algún permiso escrito para realizar la extracción de arena; además se comprometió a no realizar de nuevo la extracción de este material.

Los empleados nuevamente tuvieron que descargar el remolque donde intentaban trasladar alrededor de 50 kilogramos. Tras esto no se levantó ningún reporte por parte de los trabajadores de la Conanp por estos hechos.

Acerca de las consecuencias sobre este incidente, los trabajadores de la Conanp no emitieron comentarios. La única persona indicada para hacer algún señalamiento es el director del parque nacional, Omar Ortiz, quien sin embargo, no ha podido ser localizado en las oficinas.

Los pobladores comentaron al respecto que debe haber más vigilancia en el parque pues acciones como esta, de remover la arena, se ha visto que se lleva a cabo en varios sitios de la costa, señaló Jorge Acosta.