Si te asaltan en un banco no hay seguro

Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El asaltante, que aparece en una imagen, con una sudadera blanca y que está amenazando a uno de los cajeros, en agosto pasado obtuvo su libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde estuvo bajo proceso por el delito de robo, según las investigaciones policíacas.

Los mismos reos del centro fueron quienes identificaron al asaltante, este estaría operando desde algunos meses en diferentes puntos de la ciudad.

La Policía Ministerial ya cuenta con la información del ex reo, del cual no se dio a conocer detalles, para no entorpecer las investigaciones.

Los elementos policíacos se encuentran en constante operativo para ubicar al asaltante, incluso mantienen un dispositivo de vigilancia en el domicilio que había dado cuando se encontraba bajo un proceso penal.

La Fiscalía General del Estado (FGE), mediante el agente del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) inició la Carpeta de Investigación 212/2017 por el delito de robo y lo que resulte, en agravio de la institución bancaria.

Hasta ayer, no se había presentado ningún representante legal del banco Banorte para interponer formal denuncia y para que acredite el monto de lo robado, aunque preliminarmente se dio a conocer que los ladrones se habían llevado 200 mil pesos.

Eran las 12:20 horas cuando ingresaron dos sujetos a la sucursal bancaria que se ubica en la Región 92, sobre la avenida López Portillo, en donde, uno de los individuos gritó que era un asalto y que se tiraran al piso.

El ex reo, de complexión robusta, con sudadera blanca, fue quien se aproximó a una de las ventanillas y con un arma de fuego amenazó al cajero, para que le entregara todo el dinero que tuviera en la caja.

Los ladrones tardaron en cometer el robo aproximadamente cinco minutos, además a dos de los clientes les quitaron el dinero que iba a depositar, después se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, gris, que lo esperaba afuera del banco. El rostro del sospechoso ya lo tienen las autoridades policíacas para que lo detengan en el momento de que sea ubicado.

Además de que el banco fue afectado en el robo con violencia que se registró el mediodía del pasado lunes, dos personas que iban a depositar también fueron víctimas de los delincuentes, y aunque estaban dentro de la institución, ellos van a tener que responder para iniciar una denuncia y darle seguimiento a su expediente.

A uno de los usuarios, lo despojaron de 14 mil 300 pesos y a otro, 32 mil 500 pesos, los cuales se encontraba en la fila para depositarlos.

De acuerdo a la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), aunque estén en el interior del banco, no se hacen responsables debido a que el banco desconoce la cantidad con la que ingresa un cliente.