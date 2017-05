¡Se desata la delincuencia! Registran cuatro robos en una cuadra

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- En pleno centro de la ciudad, a solo dos cuadras del parque Benito Juárez, cuatro establecimientos comerciales fueron visitados por los delincuentes quienes aprovechando la falta de vigilancia policiaca perpetraron robos en lo que se conoce como el "corazón turístico comercial" de la isla. Miles de pesos en daños materiales y mercancías se perdieron y los agraviados exigen que los impuestos que pagan den resultados.

Aunque los elementos de Seguridad Publica acudieron a los cuatro establecimientos que reportaron el robo, únicamente se limitaron a levantar el reporte sin que se implementaran los protocolos obligatorios de primer respondiente en flagrante violación a la ley. Hasta el momento no se conocen los resultados y acciones tras la implementación de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

También te puede interesar: ¡Ninguno se salva! Van contra todo el Cabildo de Mauricio Góngora

La mañana del miércoles se registraron en una sola cuadra cuatro robos afectando a dos restaurantes, un salón spa y una tienda de ropa y cafetería localizadas sobre la Quinta Avenida entre calles 3 y 5 sur y sobre la calle 3 sur entre Rafael E. Melgar y Quinta. A todos se les forzó las puertas principales y fueron saqueados por los hampones.

Fueron los mismos propietarios de los establecimientos que se dieron a la tarea de investigar las circunstancias del robo ya que en ningún momento se presentaron elementos de la Policía Ministerial de la FGE a recopilación de huellas o indicios para dar con los responsables.

Comercios de la zona

Algunas cámaras de vigilancia ocultas en otros comercios de la zona captaron a dos jóvenes entrando a uno de los comercios asaltado a las 00:44 horas del miércoles. Sin embargo debido a que la quintana avenida carece de alumbrado público no se puede identificar a los ladrones.

Los tres policías de la patrulla 7166 que llegaron al sitio se limitaron a anotar nombres y datos generales sin se diera inicio a los protocolos correspondientes que marca el acudir a una noticia criminal y posteriormente se retiraron del sitio.

"No nos damos abasto. No hay policías, no hay patrullas y esto no sucedería si tuviéramos con que trabajar", manifestó uno de los uniformados antes de retirarse del lugar.

El mes pasado en la calle tres sur entre las avenidas 10 y 15, a solo una cuadra de los robos del miércoles, un restaurante corrió la misma suerte.

Cámaras empresariales

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel, que encabeza Juan Carlos Villanueva López, férreo defensor de las medidas y el gobierno de Perla Cecilia Tun Pech, y que aglutina a los líderes de todas las cámaras empresariales de la ciudad desde hace meses permanecen completamente en silenció pese a que muchos de sus integrantes han sido víctimas de los delincuentes.

El 9 de mayo se dio a conocer la noticia que las autoridades federales habían decidido colaborar con el ayuntamiento de Cozumel para tratar de reducir los índices de todo tipo de delitos que han repuntado en el municipio, incluyendo el narcomenudeo.

Las colonias en las que se han presentado reputen en la comisión de crímenes, mayormente del fuero común, según fuentes al interior de las corporaciones policiacas son San Miguel 1 y 2, Emiliano Zapata y Centro.