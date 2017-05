Está pendiente la valoración psiquiátrica de #LordNaziRuso

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La inflamación del sistema nervioso del ciudadano Alexei Makeev mejor conocido como #LordNaziRuso, evitó la evaluación clínica de la conducta y sobre el estado mental del ciudadano ruso por parte del personal de la Secretaría de Salud (Sesa), una vez ceda la hinchazón se practicará la valoración psiquiátrica, sin embargo, respecto a la situación legal la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá solicitar en función del caso un peritaje de salud mental, ya sea al Colegio Médico de Quintana Roo área psiquiatría o en su caso al personal especializado de los servicios estatales de salud, informó Ignacio Bermúdez Meléndez, director del Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Lo anterior, a raíz de que la salud del paciente no sólo tiene que ver con el estatus psicológico y social, sino también implica la parte biológica, con base a las lesiones que presentó Alexei Makeev, el personal del nosocomio realiza una evaluación integral sobre el traumatismo craneoencefálico, politraumatismo y hemorragia intracraneal e informa periódicamente sobre la situación clínico del paciente.

“Estuve atento de la valoración del psiquiatra y me comentó que todavía no es valorable y no pudo hacer un dictamen porque el paciente aún presenta cierto grado de inflamación en su sistema nervioso y no es concluyente, él continuará monitoreando para que en los próximos días le haga una valoración integral y determine el estatus psiquiátrico del paciente”, refirió Bermúdez Meléndez.

Respecto a la situación legal de #LordNaziRuso, será el Ministerio Público del Fuero Común, un Juez de Control del Poder Judicial del Estado o la Fiscalía General del Estado, la que se encargará de “hacer la solicitud al colegio de psiquiatras de hacer un peritaje ya específico, dado que el personal del nosocomio lo llevará a cabo en función del estatus clínico del paciente”.

De acuerdo a Bermúdez Meléndez, a pesar de la evaluación que realice el Hospital General sobre la salud mental y alteraciones de conducta del ciudadano ruso, está no es encaminada al deslinde de responsabilidades para determinar las capacidades intelectuales de Alexei Makeev y poder asociarlo al móvil que generó toda esa situación, aunque al ser un documento legal puede ser requerido por la autoridad competente.