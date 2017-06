Exigen a empresas actualizar el salario mínimo

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A raíz del incremento de siete pesos al salario mínimo, la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) continúa con el operativo de inspecciones aleatorias en más de 200 empresas quintanarroenses, afín de detectar y determinar que el sector empresarial u obrero patronal adopte la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que estableció la base mínima general y profesional vigente de 73.04 a 80.04 pesos diarios, a partir del primero de enero pasado.

“Iniciamos hace mes y medio y vamos a extendernos hasta tres meses para complementar el número de empresas, estamos acudiendo sobre todo a aquellas que tienen más de 50 empleados, por el número de trabajados beneficiarios, que sea el mayor número posible”, detalló Enoel Isaías Pérez Cortez, delegado federal.

También te puede interesar: Bajos salarios, lo que no se ve del éxito turístico

Paralelamente, la Styps supervisa el registro e incorporación de las personas morales y físicas al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), en función a que ya es una obligación para las empresas o patrones otorgar esta prestación a sus trabajadores, a fin de facilitar la adquisición de bienes y servicios a precios preferenciales.

Fue el pasado 19 de diciembre, que a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el noveno considerando se estableció “un incremento denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) al salario mínimo”, que fue de cuatro pesos diarios y fijó una base mínima de 77.04 pesos, sobre la cual otorgó un incremento de fijación de 3.9% que entró en vigor a partir del primero de enero de 2017 y resolvió el salario mínimo general en 80.04 pesos diarios.

“Este aumento obedece a una comisión que se creó dentro de la misma Comisión Consultiva, que tiene por objeto provocar que el salario recupere el poder adquisitivo hacia el trabajador, esta comisión seguirá funcionando hasta agosto y probablemente antes de agosto tengamos más aumento al salario mínimo, en función que toda empresa debe pagar mínimo esta cantidad, que es un piso, una base”, indicó Pérez Cortez.

Si bien hasta el momento se registra un avance de entre 45 y 50% sobre la inspección a más de 200 empresas, el funcionario federal aseveró que no ha detectado persona moral o física que no haya acatado esta disposición, en ese sentido, no exime de ser sancionadas económicamente a través de multas que fluctúan entre los 150 y 5 mil salarios mínimos, que serán extensivas, según el número de trabajadores afectados, en el caso de una reincidencia en el incumplimiento o en otros aspectos.