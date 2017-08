Salud Estatal opera en Benito Juárez con carros 'chatarra'

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De un total de 80 vehículos para la operatividad de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, radicada en Benito Juárez, que pertenece a los Servicios Estatales de Salud (SESA), la pasada administración dejó solamente 30 unidades funcionales, es decir, casi el 38% del parque vehicular, y ahora para llevar a cabo las funciones inherentes entre los siete municipios bajo su supervisión, ha solicitado por lo menos 10 unidades adicionales, ante la falta de servicio y mantenimiento de 45 vehículos en desuso, destacó Sócrates Homero León Pérez, titular en la Zona Norte.

Tenemos aproximadamente 30 vehículos activos porque tenemos un parque vehicular aproximadamente de 80 pero están en malas condiciones, unos ya no funcionan. En Benito Juárez está la mayoría, 15 vehículos concentrados y 30 vehículos funcionando. Son vehículos utilitarios, los están pintando, dejando con la nueva imagen de este gobierno nada más pero que bueno que se los dieran (vehículos) no tenemos, destacó el funcionario.

También te puede interesar: Anuncian cierre de 20 negocios en 2012 en Cancún

Para León Pérez, el hecho de que 62% del parque vehicular se encuentre en malas condiciones no obedeció a la falta de recursos sino al abandono por parte del equipo que encabezó Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, ex titular de SESA en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, dado que el presupuesto para la cuenta pública de 2016 fue de cuatro millones 800 mil pesos, y para la operatividad del ejercicio fiscal 2017 se redujo en un 50%, es decir, sólo dos millones 400 mil pesos para atender la Zona Norte.

Sin embargo, derivado de los recorridos de diagnóstico que llevó a cabo la Oficialía Mayor al sector salud, no sólo se identificó la falta de insumos, mobiliario, equipamiento y mantenimiento a la infraestructura sanitaria, sino que recientemente fue priorizado adquirir equipo de laboratorio como son tres microscopios, máquinas nebulizadoras y mínimo 10 vehículos para fortalecer el parque vehicular y atender las actividades de la Jurisdicción Sanitaria.

Lo anterior, en el banderazo de salida del operativo de eliminación del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika, que a partir de ayer y hasta el próximo viernes, personal del sector salud se concentra en la descacharrización de enseres domésticos y recipientes inservibles que sólo recolectan agua y ayudan en la proliferación del vector, en su primera fase es atendida la Región 94, zona prioritaria a raíz del registro de 15 de 22 casos de dengue detectados en esta Jurisdicción.