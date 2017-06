El mar Caribe está en peligro: aguas residuales 'amenazan su salud'

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La generación antropomórfica de microplásticos y el impacto de las aguas residuales originadas desde asentamientos urbanos, son de las principales amenazas para las aguas del Caribe mexicano, en mar abierto, arrecifes y sus zonas costeras.

Esto concluyó la iniciativa Arrecifes Saludables, de acuerdo a los antecedentes evaluados desde el 2015 en varios puntos del litoral de Quintana Roo, recalcando que en una escala del 0 al 10 la afectación por estos dos agentes contaminantes se ubica en el número 8.

Ante esta realidad Marisol Rueda Flores, coordinadora para México en ‘Healthy Reefs for Healthy People’, señaló que los ciudadanos son los principales actores para contribuir disminuyendo el impacto de dichos factores con acciones como el reciclaje de basura, evitando que los desechos terminen en las playas, selvas y mares.

“La gran mayoría de estos desechos se degradan en microplásticos que están impactando de manera constante desde Puerto Morelos y hasta Sian Ka´an, Mahahual en donde se hizo una limpieza el pasado in de semana. Ya es un 50% de arena y el resto de plásticos de diversos colores. Debemos crearnos el hábito de separación de basura, de consumir menos plásticos, vidrios o menos latas. Además tenemos un inadecuado tratamiento de las aguas residuales, las plantas existentes no son suficientes con la población creciente, resiente como los turistas, no hay suficientes infraestructura de drenajes, no todas las colonias están conectadas a ese sistema”, dijo la también bióloga.

Plantas actuales

Aunque reconoció que las plantas actuales para el tratamiento de ‘aguas negras’, en la entidad y el país, cumplen con los estándares de la Norma Oficial Mexicana 001 (NOM que marca los estándares de calidad del agua), subrayó que dicha normatividad está muy por encima de lo marcado por el ‘Protocolo de Cartagena’, documento que México firmó con otros países caribeños, sin que se haya llegado a cumplir.

A propósito de que el próximo 8 de junio se celebrará el 'Día Mundial de los Océanos', indicó que desde el día 5 realizaran eventos con pláticas informativas de concientización entre la población de Playa del Carmen y Cancún, informando sobre casos de éxito con proyectos de conservación marina.

El próximo 8 de junio se celebrará el 'Día Mundial de los Océanos'.

Rueda Flores admitió que los resultado de los monitoreos de la salud arrecifal del presente año se han atrasado, sin embargo dijo garantizar que para el mes de julio estarán dándose a conocer y recordó que particularmente en Playa del Carmen se verificaron 4 zonas arrecifales con salud de regular a pobre.

Sobre la reciente creación de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, dio a conocer que la Conap compartió la semana pasada el borrador para la creación de su Plan del Manejo, que es el siguiente paso para saber qué tipo de actividades y formas se podrán operan en ella, por lo que se espera participar en la convocatoria de talleres intersectoriales para la revisión de dicho lineamiento e incluir las recomendaciones de los participantes.