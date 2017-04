Sanciona Profeco a cinco negocios de la zona sur

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó tres sellos de suspensión y dos de inmovilización en la primera semana del Operativo de Semana Santa, con los cuales están sujetos a procedimiento por infracciones a la ley.

Zazil Rodríguez Pedraza, encargada de la Profeco en Chetumal, informó que los sellos de suspensión fueron a tres tiendas de autoservicio, por no exhibir el precio de los productos, y los de inmovilización, fueron a dos establecimientos por no cumplir con el etiquetado de bebidas alcohólicas, y a uno de estos, por no exhibir los comprobantes de la relación contractual.

Dijo que los cinco establecimientos con medida de suspensión e inmovilización, están sujetos a un procedimiento porinfracciones a la ley, la dependencia emitirá una resolución administrativa que concluirá con una sanción económica que puede llegar hasta los cuatro millones y medio de pesos.

“El monto dependerá de la gravedad de la infracción, se toma en consideración si es reincidente, qué tipo de visita fue, el comportamiento comercial o si fue por violación a una Norma Oficial Mexicana, entre otros”.

Precisó que las visitas se realizaron a establecimientos con venta de mariscos, restaurantes, mercados públicos, tiendas de abarrotes y autoservicio, para verificar el comportamiento comercial, exhibición de lista de precios al consumidor y respeto de los precios, que al momento de pagar en caja coincida con el exhibido, así como la entrega del comprobante contractual.

Rodríguez Pedraza agregó que el pasado jueves, viernes y sábado, vincularon un programa nocturno, con visitas de verificación a diferentes establecimientos con el giro de restaurantes, bares y cualquier comercio con venta de bebidas alcohólicas.

Indicó que en total fueron 41 visitas de revisión las que la Profeco efectuó la semana pasada, entre las que vincularon talleres mecánicos, tiendas departamentales, autoservicio, las agencias de viaje, y hoteles, todas en la ciudad.

La Profeco Chetumal hasta el momento no reportó ninguna denuncia por parte de algún consumidor de los municipios de su circunscripción, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos.