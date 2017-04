Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha clausurado dos negocios por no emitir facturas electrónicas, algo que es obligación del contribuyente.

Ayer Cigar Factory, un negocio de tabaco que está ubicado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, fue clausurado, ya que era necesario que emitiera el comprobante fiscal digital de manera inmediata, sin embargo no lo hacía.

En 2014, entró la obligación de la facturación electrónica dejando sin validez a aquellas que se hacían en papel y quienes incumplen y no la emiten de manera inmediata, son acreedores a clausuras y sanciones económicas, por lo que no hay pretexto para que tres años después no se cumplan con las disposiciones.

Muchos negocios han acostumbrado a darle al cliente un link para que realicen las facturas pero eso no está permitido, ya que es necesario que sea inmediato y sólo si el cliente prefiere esa opción, puede tomarla.

La dependencia está realizando los operativos para que los contribuyentes cumplan, por lo que el exhorto es para que tome las medidas para realizar la factura electrónica. Los sellos que no permiten comercializar a los negocios permanecen hasta tres días y el comercio debe pagar una multa económica, que va desde los mil 210 pesos a dos mil 410 pesos, además de que a través del portal Mis Cuentas, debe emitir una factura global y presentar su declaración bimestral.

Para la presentación, el fisco ha puesto al alcance de los contribuyentes el portal Mis Cuentas que permite hacer las facturas, e incluso, a través de dispositivos móviles. Además de que cuenta con los proveedores autorizados que venden los folios para que el pagador de impuestos cumpla con la disposición y evita ser clausurado.