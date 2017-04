Profepa sigue sin actuar en saqueo de arena en Punta Morena

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Dos años han trascurrido desde que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inició una investigación contra los presuntos responsables del saqueo de arena en las dunas de "Punta Morena" y nada ha pasado.

"Es importante que contemos en Cozumel con una representación de autoridades ambientales de nivel que actúen en el momento y apliquen la ley sin importar de quién se trate", expresó Guadalupe Álvarez Chulim, presidente del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar.

Añadió que la denuncia que supuestamente interpuso en su momento el Ayuntamiento de Cozumel y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fue suficiente para que castigara a los empresarios, así como a funcionarios estatales y municipales que se vieron involucrados en este, que fue el segundo saqueo de las dunas.

A mediados de octubre del 2014, se documentó y denunció el primer saqueo conocido en las dunas a la altura del kilómetro 45 de la carretera oriental de la isla. La denuncia ante Profepa fue presentada por Guadalupe Álvarez y enviada a Guillermo Haro Bélchez, titular de la dependencia federal y se envió copia Nohemí Ludivina Menchaca Castellanos, delegada en Quintana Roo.

La ambientalista, quien ha incomodado a empresarios depredadores y funcionarios de tres niveles de gobierno al desenmascarar ecocidios y violaciones a las leyes ambientales, esperó pacientemente el actuar de las autoridades. En ese entonces, no hubo señalamientos directos contra personal alguna, pero si testimonios de trabajadores de la zona que vieron pasar por la noche varios volquetes cargados con la arena extraída de un área natural protegida. Sin embargo, nada ocurrió.

El nombre de "Punta Morena" volvió a salir a la luz pública la mañana del 31 de marzo de 2015, cuando se alertó de un nuevo saqueo perpetrado durante la noche del 30 y madrugada del 31. Guadalupe Álvarez recordó que en esa ocasión uno de los miembros del Cabildo 2013-2016, logró por sus propios medios localizar uno de los dos puntos a los que fue trasladado el material y lo plasmó en un video.

"Hubo nombres, lugares, horas a detalle, video, fotografías y hasta el tipo de maquinaria que usaron para llevarse unos 500 metros cúbicos de arena; hubo de todo y nada ocurrió... nada", expresó la presidente de Citymar.

No actuaron

La ambientalista también recordó a Rafael Antonio Muñoz Berzunza, entonces secretario de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, el primero de junio de 2015 declaró: "Es un asunto que compete a las autoridades federales", al tiempo que se deslindaba y esquivaba los cuestionamientos sobre una investigación.

Y no era para menos pues Muñoz Berzunza fue uno de los dos funcionarios que se entrevistaron con el empresario de origen yucateco radicado en Cozumel, que se benefició con la arena extraída de "Punta Morena", reunión que se confirmó mediante una fotografía.

Guadalupe Álvarez recibió con beneplácito la noticia de que la Sema busca que este año se instale una oficina en la isla Cozumel; sin embargo, fue muy precisa este fin de semana al declarar que lo que verdaderamente se necesita es una oficina de representación de la Profepa.

"No deberá ser una oficina de membrete. Tiene que ser una oficina que verdaderamente actué, que tenga gente comprometida con el cuidado del medio ambiente y que conozcan la isla. La gente que no es de Cozumel no está interesada en cuidar lo que los cozumeleños amamos", concluyó.

¿Donde está "Punta Morena"?

Para llegar a este punto localizado en la zona oriental de Cozumel, es necesario hacer un mínimo de 20 minutos en auto desde el centro de la ciudad.

Las vías son la carretera costera sur y la transversal que al unirse con la oriental debe autorizarse el paso, pues ambos accesos están custodiados por elementos de la Policía Municipal y no se permite el paso después de las 19 horas, ya que el litoral oriental es además zona de anidación de la tortuga marina. Tanto en 2014 como el 2016, existía vigilancia policíaca.

Dos semanas después del último saqueo, la Profepa emitió un comunicado en el que confirmaba el daño de una superficie de 301.50 metros cuadrados y la sustracción ilegal de arena en una zona con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.