CHETUMAL, Q. Roo.- Policías y militares instrumentaron un operativo de vigilancia en los centros comerciales y tiendas departamentales de Chetumal durante el día de ayer, en donde además se dejó al menos una patrulla, sin embargo las amenazas se cunplieron, pues en la noche saquearon varias tiendas departamentales y hasta un Telmex.

El operativo consistió en recorridos en las áreas donde están ubicados los complejos comerciales, con la intención de inhibir actos vandálicos, luego de los hechos ocurridos en la zona norte del Estado. Francisco López Mena, secretario de Gobierno, informó que habrá un posicionamiento sobre los hechos.

El recorrido de las fuerzas policíacas, inició en la Plaza Las Américas, sobre la avenida Insurgentes.

Lo anterior, luego de que en redes sociales circularan mensajes invitando a la gente a participar en una protesta en la plaza Las Américas, además de amenazas de saqueos en algunos sitios.

Por otro lado, los volqueteros no descartaron manifestaciones de protesta por el alza en los hidrocarburos y autoridades municipales no estiman ajustes en su gasto de combustibles. Enrique Thompson Palma, secretario general del Sindicato Único de Transportistas de Material para la Construcción en Chetumal, comúnmente llamados “Caja roja”, informó que el aumento es un fuerte ‘sacudón’ para la economía de los 230 agremiados, por el momento no tienen previsto manifestación inmediata pero por el descontento general, no descartó posibles expresiones de desaprobación.

Mostrarán su inconformidad

Los bacalarenses están utilizando las redes sociales para organizarse y protestar de manera masiva, en punto de las 17 horas, por las principales calles y avenidas del Pueblo Mágico por el incremento al precio del combustible.

Aunque la mayoría se manifestó por una marcha pacífica con pancartas, vehículos con leyendas de rechazo, algunos sugirieron la toma simbólica de las cuatro estaciones de gasolina que se encuentran sobre la avenida Libramiento.

Jair Ramírez Dzib, dirigente del sindicato de taxistas de Bacalar, indicó que se sumarán a esta manifestación con el rótulo de sus unidades y el desfile de los mismos por las principales calles del Pueblo Mágico, pues el servicio que prestan es uno de los primeros afectados con tal incremento a la materia prima que utilizan para movilizarse.

