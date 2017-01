Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Si a pesar de poner el despertador todos los días a las 7 am aún no has comenzado la dieta y no has pisado ni de casualidad del kilómetro cero de la zona hotelera para ejercitarte, tal vez esta noticia te de ‘un empujoncito’.

Si no encuentras motivaciones suficientes para cumplir con ese propósito de año nuevo de bajar de peso, te informamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene para ti un incentivo fiscal que te convencerá de darle una oportunidad al estilo de vida saludable, comparte el portal web Swagger.com.

También te puede interesar: ¿La cerveza hace engordar?

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas podrán deducir de impuestos “los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes”.

Esto quiere decir que, si compruebas que has destinado recursos económicos en visitas al nutriólogo (uno debidamente certificado) cuando presentes tu declaración anual, Hacienda te devolverá el impuesto respectivo.

Problema latente en Q. Roo

Se trata de una reforma del 30 de noviembre de 2016 que entró en vigor el 1° de enero de 2017, el objetivo es dar batalla a la obesidad, que en Quintana Roo afecta a más de la mitad de la población.