Seguramente recordemos a Sara Vaughan cantando y haciendo scat aunque no sepamos qué es o bien, a la gran Ella Fitzgerald interpretando How High the Moon (https://www.youtube.com/watch?v=djZCe7ou3kY).

Los cantantes de jazz al interpretar, improvisan sobre la melodía generalmente con palabras y sílabas con sentido, convirtiendo la voz en un instrumento musical más. El scat nos da la posibilidad de cantar melodías y ritmos improvisados. "Dubi, dubi yabadada doo" por poner un ejemplo.

Obvio se requiere una gran práctica para llegar al nivel de Ella que era virtuosismo puro y es tan difícil como la improvisación con un instrumento. También ha sido utilizado como un recurso humorístico dentro de las canciones.

Se dice que el cantante John Paul Larkin por su tartamudeo empezó a cantar de esta forma y tiempo después se le llegó a conocer como Scatman. Aunque el canto mediante scat se improvisa, las líneas melódicas a menudo son variaciones de fragmentos de escalas, arpegios, patrones, progresiones armónicas y estructuras musicales completas como sucede con los improvisadores instrumentales.

El scat usa las mismas reglas de improvisación que usan los músicos en la vida real en el escenario. Entre los más grandes cultores del estilo scat se encuentra Mel Tormé, un niño prodigio baterista que llegó a convertirse en uno de los más influyentes músicos de jazz del siglo XX. El scat de Tormé estaba basado en sus arreglos de Big Band.

Normalmente los músicos tocamos de la siguiente manera un tema de jazz. Parte A, parte B, tocando con esto el tema completo y después inicia siguiendo el formato AB la improvisación de los instrumentos y de esta forma todos pueden seguir al solista en un patrón sin perderse y obvio está prohibido improvisar a placer fuera del patrón porque entonces sería un caos absoluto y además es de caballeros respetar esto hasta que el líder del grupo indica que vamos a la A con carácter de coda o final y así terminar el tema.

Hoy por hoy a una niña canadiense de 23 años que está llamando mi atención; se llama Nikki Yanofsky y de verdad tienen que escucharla. Voz linda, presencia muy agradable y hace un scat siempre a la par con uno de los músicos de la banda que es realmente genial. Hasta la próxima semana.