Se abre la carretera Río Verde-Miguel Alemán

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Habitantes de comunidades al poniente de Bacalar pidieron la reparación de su camino de acceso, porque se formaron enormes surcos, al parecer por ablandamiento del pavimento, que es peligro para automovilistas y motociclistas.

Rosaura Hernández García, vecina, señaló que se han registrado varios accidentes por las malas condiciones del tramo que une a Río Verde con Miguel Alemán, pues las últimas lluvias, al parecer, ablandaron el asfalto y se formaron enormes y profundas grietas por donde se introducen las llantas de las motocicletas o automóviles y los sacan de la carretera.

Dijo que ya enviaron un escrito a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) para pedir su rehabilitación, pero hasta el momento no han sido tomados en cuenta, a pesar que cada día se extiende más el número de surcos en la vía.

Destacó que durante el día los automovilistas tienen que sortear los enormes hoyancos con el temor de salirse de la carretera, pues son varios kilómetros que se encuentran en estas condiciones.

Edilberto Euán Martínez, subrayó que por las noches resulta peligroso transitar esa vía, porque parecen inofensivos, pero cuando están encima de las aberturas, “fácilmente puede tragar la llanta de un vehículo, más si son motocicletas que es lo que más utilizamos para transportárnos”.

Afirmó no recordar el tiempo que tiene de rehabilitado ese tramo, pero no se compactó debidamente el material de relleno antes de tender el asfalto.

Primero fueron leves aberturas que no preocupó a nadie, pero con el paso de los días y las eventuales lluvias que se han presentado, terminó por formar enormes hoyancos de hasta dos metros de longitud a lo largo de toda la carretera, por lo que resulta difícil transitar.

Dijo que recaban firmas entre los habitantes de ambas localidades, para pedir una vez más la rehabilitación.