Juan Rodríguez / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La falta de agua y pasto obligó a los productores de leche a suspender la actividad para evitar la mortandad de sus animales. Con ello la producción de lácteo prácticamente se “paraliza” y genera pérdidas económicas.

Albino Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Productores de Leche del Caribe, señaló que es tan grave la sequía que más de 60% de los casi 250 productores suspendieron la ordeña para evitar que sus vacas pierdan mayor peso y las crías se mueran por falta de alimentación.

Dijo que están luchando por aguantar la temporada crítica de sequía, misma que les ha pegado desde el año pasado y para enfrentar los meses más críticos que son abril, mayo y junio, optaron por suspender las ordeñas para que las vacas y becerros busquen pepenar algo de alimento en los potreros donde el pasto y agua prácticamente no existe.

Señaló que gracias al apoyo del Gobierno del Estado, los productores podrán aliviar el problema de la escasez de pasto, esto ayudará a mantener a los animales para que no bajen de peso, “pero no se puede seguir ordeñando, porque no se están alimentando bien las vacas y los becerros, por ello la mayoría de los lecheros determinamos suspender la ordeña mientras pasa esta emergencia”, señaló Albino Enrique Martínez.

Reyes Haro Rodríguez, presidente del Sistema Producto Leche, señaló que esta sequía está afectando a los ganaderos, pero principalmente a los lecheros que viven de esta actividad y de ella dependen pequeñas agroindustrias como son las fabricantes de quesos.