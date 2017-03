Juan Rodríguez/SIPSE

CHETIMAL, Q. Roo.- Comerciantes y pobladores de la población de Mahahual, le piden a la Semarnat que agilice estudios y permisos para el retiro de sargazo marino de las playas, dado la proximidad de la temporada de vacaciones.

José Luis Rosa Sánchez, alcalde de la comunidad de Mahahual, señaló que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está retrasando la entrega de un estudio que realizó en cuanto al sargazo que está recalando en la playa y para los pobladores y comerciante es urgente debido a que en los próximos, inicia el periodo vacacional y necesitan limpiar las playas.

También te puede interesar: Ni el sargazo impidió que turistas y locales gozaran las playas

“Tenemos un montón y tenemos que buscar un volquete y una máquina para retirarlo porque no sería bueno que llegue el turismo y vea la playa sucia y se vaya a buscar otro destino, hasta el momento se espera buena afluencia, ya están todo los cuartos reservados y espacios para acampar también”, señaló el alcalde de Mahahual.

Mencionó que la población está participando con la recolección del sargazo que recala todos los días, pero que no pueden retirarlo por no tener un dictamen de la Semarnat y de no recibir pronto los resultados que emitirá la institución federal, la población está dispuesta a retirarlos y dejar limpia la playa en espera de los visitantes que ya tienen asegurado sus cuartos de hotel y espacios de campamento.

Gerardo Magaña Ruiz, comerciante de la localidad de Mahahual, expresó que está solicitando el apoyo de las autoridades para agilizar la limpieza de la playa y se han detenido a no moverlo para evitar alguna sanción de la autoridad federal; sin embargo, de no tener respuesta iniciarán las labores.

Incluso, dijo que están solicitando el apoyo a la dirección de Tránsito del Estado, para regular la circulación y evitar embotellamientos que se han generado en otros años, el proyecto que le están presentando es dejar la calle Huachinango de un solo sentido para la entrada y salir por la sardina y con ello evitar los embotellamientos, así como evitar que autobuses se estaciones en el centro del poblado, destinando la zona del faro para estos camiones.