Contraloría Estatal prepara cargos por el Auditorio del Bienestar

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) pretende imputar responsabilidades a ex servidores públicos de la pasada administración, a través de un dictamen técnico en materia de protección civil sobre el Auditorio del Bienestar, por carecer de permisos como anuencias en materia de seguridad y manifestaciones de impacto ambiental, además de que carece de hidrantes y extintores, y en su momento requirió una inversión para su edificación de 244 millones 760 mil pesos, destacó Rafael Del Pozo Dergal, titular de la dependencia.

De acuerdo con el funcionario, se han presentado dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), una basada sobre la inflación de costos por aproximadamente 60 millones de pesos y otra por la mala planeación del Auditorio, que lo hizo inoperante para eventos públicos.

Según expresó la primera “se hizo a través de un mecanismo técnico para inflar ciertas jornadas y mecanismos de cálculo de la capacidad constructiva de quien estaba llevando a cabo la construcción de la obra”, y la segunda con base a un peritaje en materia de protección civil “que el auditorio no es seguro para ocuparse en eventos masivos porque no se contó con las licencias en materia ambiental, licencias de construcción, anuencias de protección civil municipal y no cumple con reglamentos de construcción”.

En la plataforma compranet, que pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), del 11 de agosto de 2014 al 8 de marzo de 2015, la empresa Fdl Compañía Constructora S.A. de C.V., comenzó la construcción de la obra, que requirió acero y concreto para una superficie de nueve mil metros cuadrados, cimentación de gradas, planta eléctrica y mobiliario general, además contempló 282 metros cuadrados destinados para el expendio de alimentos y bebidas, y consta de una cisterna con capacidad para 100 mil litros.

“No cumple con los reglamentos de construcción, ni en los tamaños, ni en los ángulos, ni en las caídas, tiene caídas de más de 13 metros sin que haya barreras físicas constructivas; la temperatura al interior es insoportable, no tiene entradas y salidas, no tiene extintores, ni algún tipo de mecanismos de hidrantes para atender el caso de un incendio”, expresó Del Pozo Dergal.

La Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en su momento señaló una inversión para su edificación de 244 millones 760 mil pesos, según la licitación pública #LO-923014999-N36-2014 correspondiente al expediente 631889, Wilberth Darza Carrillo, personal de la depencencia, documentó como anexos actas de fallo, junta de aclaraciones, de apertura y visita, así como planos, bases de convocatoria, catálogo de conceptos, modelo de contrato y resumen de catálogo.

Sin embargo, no reflejó información relacionada a manifestaciones de impacto ambiental, anuencias de protección civil y equipamiento en materia de prevención, seguridad y equipamiento, como hidrantes, extintores o señalamientos, en apego a la Ley de Protección Civil de Quintana Roo, con base al proceso de entrega y recepción.