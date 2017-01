No han brindado los resultados esperados, ni cuenta clara de las condiciones de la dependencia.

Alejandra Carrión/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En los primeros 100 días de gobierno, la Secretaría de Educación y Cultura, no ha brindado los resultados esperados, ni cuenta clara de las condiciones en que se encontró la dependencia.

Alejandro Castillo Aguilar, el secretario de conflictos laborales en educación básica del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México señaló que los funcionarios se han enfocado en pintar escuelas que en atener las verdaderas necesidades del magisterio. Persisten cuentas pendientes con terceros institucionales, escuelas en malas condiciones y el 90 % de las telesecundarias sin internet.

“Vemos a una secretaria de educación perdida en sus funciones y preocupada por pintar escuelas, poniendo nuevos logos y no por atender los temas que realmente le interesan al magisterio como el saber dónde se encuentra tanto dinero perdido de la administración pasada y si hay culpables queremos saber dónde quedaron”, dijo el entrevistado.

Castillo Aguilar indicó que solo se ha dado un cambio de piezas, pues a su parecer todo sigue exactamente igual que antes e incluso.

Mencionó que ven un apresuramiento de imagen dentro de la dependencia educativa y no una solución de fondo a todos los problemas que se viven como la falta de pago a terceros institucionales lo cual ha provocado que miles de docentes estén con un mal historial crediticio, el pago de becas, el salario retenido hasta el momento de docentes que trabajan en telebachilleratos, entre otras anomalías que se han dado por falta de transparencia.

“No hay una aclaración del dinero que se ha perdido, hay una terrible Ley mordaza donde no nos dicen nada. Miles de maestros en el estado estamos siendo perjudicados. Pero además de todo eso, reina el silenció pues la titular de educación no tiene dialogo directo con los docentes, no nos escucha. El único trato de ella es de los subsecretarios hasta los directores”, resaltó el entrevistado.

Castillo Aguilar confió en que las promesas de campaña del Gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González en el rubro educativo, como es la entrega de uniformes, la creación de una institución de evaluación educativa para Quintan Roo y el cumplimiento de las becas para los alumnos de educación básica, sean cumplidas en tiempo y forma, especialmente porque ven con buenos ojos la entrega de uniformes para los alumnos pero indicó que ésta siempre se hacen después de que los papás ya han hecho los gastos de inicio de ciclo escolar.

Marisol Alamilla Betancourt, titular de la SEyC desde las 8:00 de la inicio una reunión de trabajo con subsecretarios y directores de área, precisamente analizando las acciones que han llevado a cabo en ese tiempo, motivo por el cual no proporcionó entrevista.