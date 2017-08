Sedetus y APE están alerta por invasión de terrenos en Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Alrededor de 100 personas se reunieron la noche del domingo en un parque al sur de la ciudad con la intención de pactar con la asignación de terrenos que son propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos (APE) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

Los representantes de ambas instancias del Gobierno del estado de Quintana Roo en la isla, alertaron que quienes estén fomentando las invasiones de terrenos propiedad del estado pueden terminar en la cárcel.

De manera preliminar se sabe que los promotores de esta invasión de por lo menos 10 hectáreas al oriente de la ciudad, son procedentes del estado de Guerrero y están cobrando miles de pesos por la asignación de un predio. Para convencer a sus clientes, aseguraron que el martes se reunirían con el gobernador del estado en Chetumal.

“Mira no te preocupes. Para el precio que te estamos manejando es muy muy simbólico (…) yo te recomiendo que aproveches dos porque en cosa de un mes o dos se va a duplicar o triplicar el precio. La plusvalía es muy alta. Vamos a entrar en una colonia que se llama El Paraíso que ya tiene toda la infraestructura lista (…) solamente vas a empezar a construir tu propia casa. Aprovecha, no dejes pasar esta oportunidad. No solo agarres uno, agárrate dos”

Con estos argumentos, uno de los “promotores” de la invasión de terrenos busca convencer a las personas para que le den un anticipo de hasta dos mil 500 pesos por lotes que tienen un costo de 20 mil.

La conversación fue filtrada la tarde del domingo a redes sociales y para la noche un centenar de interesados hacía cola en el parque Las Mariposas de la Colonia Fovissste en la 35 avenida entre Xel-Há y Tanka.

Los promotores de estas invasiones, que hasta el momento no han sido identificados, les solicitan además del dinero, copia de su credencial de elector, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP y una fotografía tamaño infantil.

Los terrenos que prometen son con dimensiones de 10 por 20 metros a un costo de mil pesos, 20 por 20 dos mil y 20 por 20 en esquina es de hasta dos mil 500.

Manuel Gerardo Martín Mendoza, delegado del APE, exhortó a la población a no caer en estos fraudes y enfatizó el hecho de que las únicas instancias autorizadas y con facultades son el Sedetus y APE.

Adelantó que se mantendrá vigilancia sobre los terrenos ubicados detrás del fraccionamiento El Encanto para evitar invasiones al patrimonio del gobierno estatal. Al encontrarse aun en la transición del Instituto de Patrimonio Estatal a Agencia de Proyectos mantiene por el momento imposibilitados para hacer cualquier transacción, por lo que reiteró que estas no existen y son un fraude.

Gener Hernández Maldonado, titular de Sedatus, se manifestó en el mismo tenor además de informar que no existen en Cozumel predios con las dimensiones que se dicen se entregarán.