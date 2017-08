Adrián Barreto/SIPSE

Las autoridades municipales continuarán con los operativos en las calles de la ciudad, y se incluyen ahora las zonas irregulares y lejanas para buscar resguardar a ciudadanos y activar protocolos de revisión cuando suceden hechos delictivos, indicó el director de Seguridad Públicas Juan Martín Rodríguez Olvera.

“Nosotros hacemos todos los días operativos en la zona turística, en todo el municipio y hacemos lo conducente para trabajar fuertemente en ello, más que nunca con la autoridad estatal, la federal y con el compromiso de la autoridad municipal”, declaró.

Aseguró que gracias a esos operativos se pudo detener a cinco personas la noche del pasado jueves cuando se registró un intento de robo en la joyería Diamons que se ubica en la Quinta Avenida con calle 32.

Dos de ellos se detuvieron en un operativo en la colonia Ejial Norte, minutos después del robo a la joyería, y en el operativo que se hizo en la zona turística se detuvieron a otros tres, bajo la presunción de estar relacionados, estos últimos, con el asalto.

“Los otros tres están libres porque no hubo un señalamiento directo hacia ellos, tenemos los datos y al información y en el momento en que la autoridad fiscal lo solicite lo informamos. Insisto, por eso no publicamos nombres y secrecía, y no puedo declarar más en ese sentido”, dijo.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia informó que de esos hechos se abrió el Número Único de Caso FGE/QR/SOL/08/4570/2017 pero nunca hubo ningún detenido por la policía local que se haya puesto a disposición del Ministerio Público, como aseguró el jefe policiaco.

Rodríguez Olvera aseguró que, “estamos trabajando para restablecer el orden en la Quinta Avenida, trabajamos con la Marina, la Federal, la Policía Estatal. En ese sentido no estamos exentos de nada que nos pudiera alertar y generar que nos movilizamos, y estamos haciendo hasta tres y a veces cuatro tipos de operativos diferentes a la que se realizan con la Base de Operaciones Mixtas (BOM)”.