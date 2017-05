Q. Roo registra pobreza y pobreza extrema

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El rezago en la vivienda y la seguridad social serán los rubros en atenderse para combatir la pobreza extrema porque es una de las principales demandas que se han dado con la inclusión social, señaló Julián Ricalde Magaña, secretario de Desarrollo Social e Indígena de Quintana Roo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus últimas estadísticas, emitió que el 30% de la población de Quintana Roo vive en la pobreza y el 7% en pobreza extrema, la forma en cómo se mide la carencia es con el rezago de vivienda, seguridad social y salud.

El 51.5% de las familias no cuentan con seguridad social, el 18.5% no tienen acceso a la salud, el 32% de los quintanarroenses no alcanzan los nutrientes mínimos de alimentación que marcan las organizaciones mundiales, el mapa geo referenciado llamado Zonas de Aprovechamientos (ZAP), ubican en la zona maya, en el sur del estado, y en los cinturones o colonias irregulares de Cancún, la pobreza y pobreza extrema.

Las estrategias de combate a la pobreza son las que están en el marco de la inclusión social que están insertadas en las leyes federales y es la razón de firmar convenios con Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Coneval, para lograr tener instrumentos de medición, evaluación de aplicación de estrategias específicas a las carencias que es la forma en cómo se analiza la escasez y es la forma más real y asertiva.

El tema de la vivienda se debe analizar no sólo si la población tiene o no una casa, sino también en la forma en que vive y sí cuentan con los servicios de agua, luz, drenaje la falta de éstos son parte de la medición de la pobreza.

El Coneval señaló que en el 2010 había 47.7 mil personas en condiciones de pobreza y para el 2012 la misma dependencia emitió una nueva cifra de la carencia más elevada de 563 mil quintanarroenses que vivían en la pobreza, lo que aumentó el 19.4% en sólo dos años en el período de gobierno de Roberto Borge Angulo.