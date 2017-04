Beristáin, inestable y oportunista: PRD

Claudia Olavarría/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La senadora por Quintana Roo, Luz María Beristáin Navarrete, un día después de señalar que no se iría del Partido de la Revolución Democrática (PRD), este martes, con ocho senadores de la bancada del sol azteca, renunciaron al grupo parlamentario y se pasaron al grupo del Partido del Trabajo (PT). Con esta acción, la bancada del PRD fue desplazada como tercera fuerza política en el Senado de la República.

El PT, que tenía 7 escaños, creció a 16. Esto le da derecho a estar al frente de ocho comisiones ordinarias (tenía solo tres), y ocupar una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva y una secretaría del mismo órgano, según El Universal.

También te puede interesar: Remberto analiza modificar el horario de bares por seguridad

“Es la decisión que están tomando ellos (los senadores que se van al PT) y será de cada quien, con esto renuncian al partido. A nivel estatal, la güera Beristáin no ha presentado nada (de renuncia), pero lo puede hacer directamente en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en su calidad de senadora”, dijo Jorge Aguilar Osorio, presidente del sol azteca en Quintana Roo.

Por su parte, Beristáin Navarrete confirmó que “nos vamos a la fracción parlamentaria del PT para estar la izquierda unida en el Senado, eso no significa que renuncie al PRD. No sé si Alejandra Barrales (presidenta nacional del PRD) vaya a seguir en la óptica de que me inicien un proceso (...), pero hoy por hoy me mantengo firme y me atengo a las consecuencias, porque tal vez tenga que pagar un precio por una decisión que tal vez no comparte mi partido, pero queremos estar unidos todos los senadores de izquierda”.

''Nos vamos a la fracción parlamentaria del PT para estar la izquierda unida en el Senado''.

Por su parte, Carlos Montalbán Colón, secretario general del PRD en Quintana Roo, dijo que la senadora es “inestable y oportunista”. Señaló que con el hecho de irse a otro grupo parlamentario, la güera pierde su militancia en el sol azteca. Agregó que con su partida al PT, la senadora busca conservar posiciones y presupuesto, y ve la decisión de la quintanarroense como oportunismo político.

“Hay antecedentes respecto a esa estrategia legaloide (la de un grupo de senadores de un partido pasándose a otro). Es un fraude a la Ley porque ese partido no obtuvo esa bancada en las urnas. Es decir, hay criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a que no se pueden ir a otro partido y crear mayoría artificial. Pasó hace un mes en Tabasco”, remató el abogado perredista.

Grupo parlamentario

Como parte del PRD, Beristáin Navarrete informó que se mantiene como presidenta de la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, que aborda temas relacionados con Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación en la LXIII Legislatura.

“Si lo que se necesita es estar aglutinado a un grupo parlamentario, entonces eso hicimos sin inscribirse al PT y sin salir del PRD, y los compañeros tendrán que pensar dos veces antes de hacer cambios, porque nosotros somos quienes debemos decidir quién nos coordine, no el partido” destacó. La senadora por Quintana Roo apoya abiertamente Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su camino a la silla presidencial de México.