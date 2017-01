Tratarán de no realizar inversiones extras utilizando los servicios y recursos existentes.

Se había implementado el proyecto de separación de basura, pero no funcionó.

CANCÚN, Q. Roo.- A mediados de 2017, el Ayuntamiento de Benito Juárez prepara un programa piloto para la separación de residuos sólidos. En primera etapa se prevé iniciar a separar la basura en la zona hotelera o en el primer cuadro de la ciudad y de funcionar se trasladaría el proyecto por zonas dentro del municipio, mencionó Berenice Polanco Córdova, regidora presidenta de la Comisión de Turismo y Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Explicó que actualmente se sostienen reuniones con la dirección de Ecología para determinar el arranque del programa piloto, entre ellas, está la propuesta de recoger un día los residuos inorgánicos y otro día los orgánicos, sin embargo, aún se detallan los ajustes y también el análisis para equipar los camiones recolectores para que sostengan ambos materiales de basura sin revolverlos.

Dijo que también se analiza la participación de la Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y el relleno sanitario con el que cuenta el municipio para determinar que tenga las condiciones necesarias para dar el manejo adecuado en la separación de basura.

“De nada sirve un programa en donde se pida que ya se separa la basura, si al final los camiones colectores no están preparados para mantener separada la basura, en eso estamos trabajando con Siresol para ver cuáles serían las mejores condiciones, se espera a que a mediados de este año pudiéramos tener ya el proyecto para arrancar”, dijo la regidora del gobierno municipal.

Para realizar el proceso de separación de basura se busca no realizar inversiones extras, sino utilizar los servicios y recursos que se tienen en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

“Estamos viendo opciones que con los mismos camiones de basura lo único que se haga es una división por días, de qué tipo de basura se recoge y eso evitaría una inversión en el tema de los camiones, estamos analizando”, dijo.

En la administración de gobierno de Gregorio Sánchez Martínez, se intentó implementar la separación de residuos sólidos, sin embargo, el proyecto no funcionó ya que la población no separaba la basura y el equipo de recolección no administró correctamente la distribución de los residuos.