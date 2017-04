Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En lo que va del año, tan solo en Othón P. Blanco se han siniestrado entre 35 mil y 40 mil hectáreas de maíz y han muerto 90 animales del sector ganadero del municipio.

Federico Hernández Amador, presidente del Consejo Agrario Permanente (CAP), indicó que las autoridades no han capacitado a los campesinos para que tengan suficiente pasto y agua, consideró que el campo esta devastado.

Indicó que mientras las personas empiezan a ser incuantificables, las autoridades como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), solo dan “mejoralitos” al campo de Quintana Roo.

“A la gente no se les ha capacitado para que en estas épocas tomen suficiente pastura para su ganado, son puros apoyos pero no vigilan que haya suficiente agua y pasto, ahorita estamos trabajando en un programa para infraestructura y agricultura, se dan los recursos y no se mandan los ingenieros que están vegetando en Sedaru y Sagarpa, para que vean la problemática y capaciten a la gente del campo”, señaló.

Entrevistado en el Aeropuerto de Chetumal, afirmó que los productores del campo tienen falta de agua en los jagüeyes y pozos completamente secos a consecuencia de la escasa lluvia.

“Es la zona de la Ribera del Río Hondo y Miguel Alemán, hemos tenido reuniones con el delegado de Sagarpa y nada más nos chorea a los que viven allá”, indicó.

Más pérdidas

Por su parte, Salvador Hernández Quiroz, productor ganadero del Ejido Miguel Alemán, afirmó a finales de febrero que en el municipio de Bacalar se habían perdido 200 reses por la falta de agua, mientras que en Othón P: Blanco iban 70 y en José María Morelos, unas 30 en diferentes localidades.

La sequía no solo está afectando la producción del campo y el ganado bovino, sino que en el municipio de Tulum, 12 mil colmenas están en riesgo de perderse, afectando a menos de 400 productores, según dijo el regidor de Asuntos Agropecuarios, Benito May Chulin.

La Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), entregó algunas toneladas de melaza y pollinaza, pero fueron un paliativo para la situación real del campo actualmente.