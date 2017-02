Javier Ortíz/ SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Habitantes de las colonias Gonzalo Guerrero, Benito Juárez, Cinco de Mayo y Mario Villanueva, se quedaron sin agua potable el fin de semana, mientras el personal de CAPA en Bacalar descansa.

Rosaura Medina Pool, vecina de la colonia Cinco de Mayo, señaló que tienen varios días que reciben el suministro de manera irregular, pues de pronto el agua potable llega a sus viviendas por dos días consecutivos y de pronto se suspende por varios días.

En algunos casos lo solucionan almacenando en recipientes enormes, pero quienes tienen que trabajar no pueden esperar que comience el flujo del líquido para llenar sus tanques, por lo que se quedan sin agua por varios días.

“Ni para echarle al baño tenemos, a veces las vecinas nos regalan unas cubetas, pero las utilizamos para lo indispensable, no es posible que esto esté sucediendo en Bacalar, ni el cambio de autoridades sirvió”, dijo la molesta.

Lo mismo ocurre en la colonia Gonzalo Guerrero, de acuerdo con Elsy Romero Chí, quien señaló que “para cobrar son buenos pero el servicio es pésimo”, pues no pueden contar con el suministro de manera regular.

Se han visto en la necesidad de recolectar dinero para que una camioneta vaya a llenar un tinaco al tanque de la misma CAPA ubicado sobre la avenida Libramiento y se la reparten; el velador les cobra 32 pesos por el líquido.

Municipio de Bacalar

Se intentó localizar al gerente del organismo operador en el municipio de Bacalar, José Luis Soberanis Allen, pero las oficinas permanecieron cerradas y en su teléfono móvil no contestó.

No obstante, los vecinos se dicen molestos, pues los recibos les llega puntual, al igual que los recargos si no pagan a tiempo, lo que no llega de manera regular es el servicio que pagan, señaló Alejandro Cen Hu, vecino de la colonia Benito Juárez, quien le ha tocado ir a buscar el agua en su desvencijada camioneta.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuenta con un padrón de usuarios de tres mil 549, los cuales pagan 97 pesos como cuota mínima al mes.