Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Ante los rumores de permisos para realizar sesiones en la playa o tomar fotos en el parador turístico con fines de lucro, la subdirectora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Stephani Sánchez, informó que su labor es evitar la ‘prostitución’ de la playa.

En semanas anteriores, circuló en redes sociales quejas de fotógrafo, debido a que realizaron sesiones, donde presuntamente personal de la Zofemat les pedía un permiso especial para realizar su trabajo en la zona de playas de la ciudad.

También te puede interesar: Empresa 'controla' la foto del recuerdo en Cancún

Estas medidas comenzaron cuando la dependencia recibió quejas de ciudadanos, debido a que había fotógrafos que les cobraban por una foto en el parador turístico de Cancún, declaró la subdirectora.

La Zofemat comenzó a recibir quejas de los ciudadanos.

‘’Si te tomas unas fotos como turista normal, no pasa nada; los casos donde si tiene costo puede ser por una boda, debido a que llevas a muchos colaboradores, por la logística y ocupan lugares donde la gente suele estar, yo no puedo sacar a los visitantes, pero si realmente no quieres a personas en el área, sí podemos apoyarte y se generaría un costo. El tema para nosotros es que tengamos un control de las personas que estén tomándose fotos en la playa’’, comentó.

Hubieron casos en el que los prestadores de este servicio, realizaban sesiones en la playa y no respetaban a las personas que se encontraban en el sitio e incluso sacaban a los turistas para que ellos pudieran realizar el trabajo, por lo que eso no está permitido.

El requisito para solicitar uno de estos permisos es, realizar una carta dirigida al Director de Zofemat, Manuel Linss de la Peña, especificando el horario, el lugar y la fecha donde requieras un espacio libre de gente, y ese mismo día o al siguiente se les da respuesta.

Cobraban por fotos

En el mes de febrero de este año, se registró un caso de una empresa dedicada a la grabación de videos de turistas, que cobraban a los visitantes por tomar fotos en el parador turístico, mencionando que contaban con permisos, el cual no mostraban al personal de Zofemat.

Por lo que la dependencia se comprometió a mandar personal para retirar a los fotógrafos de esa empresa, debido a que lucraban con las letras de 'Cancún', sacando ganancias de hasta seis mil pesos diarios.

Con información de: Stephani Blanco/ SIPSE