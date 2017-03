Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La administración pasada de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) del Estado, aplicó de manera irregular y discrecional 14 millones de pesos anuales para el concepto DT (Diferencial del Tabulador), a 600 trabajadores.

Marisol Alamilla Betancourt, titular de la SEyC, indicó que el concepto tuvo que ser eliminado, pues la federación avisó a la administración pasada en varias ocasiones sobre la irregularidad del recurso y no acataron la eliminación del mismo. “Había un recurso que daba la federación, que lo denominaban DT, era asignado de manera discrecional a criterio de los funcionarios anteriores y que fue retirado por la federación”, indicó la entrevistada.

Agregó que la federación envió tres comunicados donde se pedía que se hicieran los ajustes correspondientes, pero la administración pasada no cumplió dicha indicación. Explicó que también se solicitó retirar el recurso que simplemente, no corresponde para los trabajadores, además de que era irregular que y lo utilizaban para esos pagos discrecionales beneficiando a determinados trabajadores, pero no era correspondiente a la función.

La funcionaria reveló que los empleados administrativos que recibían la compensación del DT de manera irregular no serán sancionados, pues la asignación del mismo quedaba a criterio del titular en turno.

“Él hacía la distribución, sin embargo, la federación informó con anterioridad que se retire, que se hicieran los ajustes pero nunca se hizo para los trabajadores administrativos, cuando entramos nosotros se canceló de manera directa”, explicó Alamilla Betancourt.

El pasado 13 de enero, unos 80 trabajadores administrativos de confianza de la SEyC, se manifestaron a las afueras de la dependencia porque les eliminaron la compensación mensual por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El concepto DT, denominado Diferencial del Tabulador, representaba para los trabajadores un apoyo adicional a su salario base. Cada uno de los empleados de confianza recibía entre mil 500 y hasta ocho mil pesos mensuales por tener una mayor responsabilidad y más horas de trabajo, dependiendo del puesto asignado.