Chetumal, Q. Roo.- El sindicato del Ayuntamiento de Othón P. Blanco prepara las sanciones para sus ex líderes, quienes no solventaron observaciones por 900 mil pesos, correspondientes a Caja y Fondo de Ahorro, en agravio de más mil trabajadores.

Juan Pablo Ley Moo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Sutsaopb), informó que sus antecesores (Ángel Pérez Chávez y Manuel Xool Nik, ex secretario general y ex tesorero respectivamente) no presentaron los documentos que solventen las anomalías detectadas en el proceso de la entrega-recepción.

Ante esa situación en la sesión programada para mañana miércoles, se convocará la creación del Consejo Popular, integrado por 10 trabajadores sindicalizados, que se encargará de hacer todas las investigaciones físicas y financieras.

De igual manera, emitirá un dictamen de las anomalías encontradas para que la Comisión de Justicia y Vigilancia pueda realizar las acciones oportunas, de acuerdo con el tipo de sanción que corresponda, en términos administrativos y hasta penales.

“Los aproximadamente 900 mil pesos, son de préstamos de la caja de ahorro y fondo del trabajador, también existe equipo mobiliario que no aparece, así como aclaraciones administrativas de incumplimiento de las funciones de los secretarios”, detalló.

Ley Moo indicó que el Comité anterior sacó dinero de los fondos y lo utilizó para otros fines y rubros son permitidos por los estatutos del sindicato.

Dijo que mañana se informará, con precisión a la base trabajadora, la situación en la que recibieron el sindicato así como los resultados de las auditorías realizadas; posteriormente, el 22 de este mes se llevará a cabo una asamblea ordinaria donde quedará conformado el Consejo Popular.

De acuerdo con los estatutos del Sutsaopb, la Comisión de Justicia y Vigilancia puede sancionar a los infractores de manera administrativa, económica y en caso de ser culpables de desvío de recursos, puede hasta presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.