Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) dio de baja a 15 inspectores por actos de corrupción por extorsiones a los transportistas y la falsificación de documentos oficiales en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Las determinaciones de darde baja a los elementos se deben a que la dependencia recibió denuncias y en varias coincidían los mismos nombres, se investigó y ahora están dados de baja, mencionó Jorge Portilla Manica, quien encabeza la Sintra en Quintana Roo.

“Una extorsión está penada y aunque se van de Sintra (los inspectores) sigue la investigación a través de la contraloría”, explicó.

Las extorsiones fueron no sólo a operadores del transporte público sino también a los del privado, como camiones de casas de materiales o aquellos que transportan flores, a quienes detienen y les piden un cobro anual e incluso falsifican los documentos o permisos.

De los inspectores que estaban extorsionando, seis son de Cancún, cinco de Playa del Carmen y cuatro en Tulum, además siguen las investigaciones, pues hay más quejas contra los servidores públicos que están siendo investigados.

“Incluso estamos viendo la posibilidad de aumentar el sueldo dentro de la dependencia para evitar se caiga en actos de corrupción ya que los servidores públicos no pueden estar infringiendo la ley”, mencionó Portilla Manica.

Las bajas tienen que estar bien sustentadas, no sólo puede ser una denuncia sin pruebas, por ello la Sintra pide que no sólo se hagan las reclamaciones a través de las redes sociales, pues aunque son vistas por las autoridades no pueden hacer nada sino hasta que lo hagan de manera formal y cuenten con el nombre del personal de la dependencia.

Ahora es necesario que al entrar un nuevo elemento primero se le ponga a prueba para después ser contratado, porque sólo así evitarán que dentro de las dependencias se cuente con gente que sólo se dedica a estar extorsionando.