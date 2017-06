Sancionan a inspectores de Sintra tras grabación

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los inspectores Gimer Alejandro Povedano Zetina y Jesús Gabriel Mejía Sardoz fueron suspendidos provisionalmente del cargo a efectos de no entorpecer la investigación iniciada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) por actos de corrupción, no obstante, en un plazo no mayor a 15 días y con base en el informe justificado, se conocerá la situación para Juan Jesús Lezama González, delegado en Benito Juárez. “No habrá tregua, ni distingos y será aplicado lo conducente en el reglamento interno y la Ley de Servidores Públicos de Quintana Roo”, declaró Alejandro Janitzio Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes del estado.

De acuerdo con Ramos Hernández, a fin de integrar la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades y determinar la situación de ambos inspectores, el próximo jueves comparecerán en Chetumal ante la Dirección General Administrativa y personal de la Contraloría Interna, con el objetivo de establecer lo conducente respecto a las sanciones, ya sea la separación definitiva, amonestación o en su caso la inhabilitación.

Novedades Quintana Roo dio a conocer el pasado martes, unas conversaciones telefónicas entre Povedano Zetina y Mejía Sardoz, además de un afectado, Israel Hernández, en las que habla de extorsiones de los inspectores para no aplicar el reglamento a los transportistas foráneos, de carga y personal, para lograr ingresos de hasta 48 mil pesos al día, de los cuales la mitad es para el delegado Lezama González.

Luego de conocer la situación al interior de la delegación, Jorge Alberto Portilla Manica, titular de la Sintra, sostuvo una reunión ayer martes, con Lezama González y le solicitó un informe justificado sobre la anuencia e implicación en los cobros indebidos para simplificar trámites inherentes a la dependencia gubernamental y vinculación a las extorsiones; no obstante, permanecerá en el cargo hasta concluir con la indagatoria, estimada en un plazo no mayor a 15 días.

En ese sentido, el director de Comunicaciones y Transportes destacó que esta situación obedeció a un pleito del pasado entre Povedano Zetina y Mejía Sardoz basado principalmente en “usos y costumbres”, que no sólo detonó en una “rafagueada” a nivel de inspectores, sino también evidenció que se centra en la área donde suele haber cambios o rotaciones precisamente para no generar prácticas o vicios.

“La investigación se va a llevar hasta las últimas consecuencias, son costumbres que se han venido arraigando desde el pasado, todos estos inspectores son herencia del pasado y estamos en una limpia, ya en otras ocasiones se ha hablado de las bajas de los distintos inspectores y vamos a continuar con esto, vamos a continuar la limpia de raya, vamos a continuar atendiendo cualquiera denuncia que se realice e investigar, si es consecuencia de la salida o fincar responsabilidades a quien sea así será”, expresó Ramos Hernández.

En su momento, Portillo Manica declaró que no mete las manos al fuego por nadie y que se debe probar el hecho o las acusaciones, razón por la cual recientemente en la delegación de Chetumal, a pesar de que “una persona que trabajó durante la campaña del Gobernador y apostó todos los kilos, agarró un vehículo para un fin que no era el apropiado, esa persona ya no está colaborando en Sintra”, en ese sentido, dependerá del avance de las pruebas y evidencias la situación para el delegado en Benito Juárez.